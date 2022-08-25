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Атаки программ-вымогателей становятся все хитроумнее

«Лаборатория Касперского» обнаружила две новые кибергруппы вымогателей. Они могут атаковать разные операционные системы одновременно без обращения к мультиплатформенным языкам. Ранее в 2022 г. эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали, как создатели программ-вымогателей развивают их кросс-платформенные возможности. Однако на этот раз речь идет о ПО, которое написано на простых языках, но также может атаковать разные системы. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Первая из новых групп использует зловред RedAlert, написанный на языке C. Вторая, обнаруженная в июле 2022 г., — зловред Monster, написанный на Delphi. Отличительная черта Monster — графический пользовательский интерфейс. Такой компонент никогда не внедрялся вымогателями раньше. Авторы Monster включили его в качестве дополнительного параметра командной строки.

Также злоумышленники используют для атак программ-вымогателей на Windows версий от 7 до 11 эксплойты первого дня. Это программы, которые эксплуатируют уязвимости в программных продуктах, для которых уже были выпущены патчи. Один из примеров — уязвимость CVE-2022-24521. Она позволяет получать привилегии в системе на зараженном устройстве. Через две недели после создания патча для этой бреши атакующие разработали два новых эксплойта, которые поддерживают разные версии Windows.

«Мы уже привыкли к тому, что авторы программ-вымогателей стали создавать их с помощью кросс-платформенных языков. Однако теперь они научились писать вредоносный код для атак на разные операционные системы еще и на простых языках программирования. Современные тренды развития индустрии шифровальщиков требуют от компаний повышенного внимания к тому, приняты ли эффективные меры для обнаружения и предотвращения таких атак. Кроме того, очень важно регулярного обновлять все ПО», — сказал Сергей Ложкин, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Чтобы защитить бизнес от атак программ-вымогателей, «Лаборатория Касперского» напоминает компаниям о необходимости соблюдать следующие меры:

не допускать возможность подключения к службам удаленного рабочего стола (таким как RDP) из общественных сетей без строгой необходимости; настроить политики безопасности таким образом, чтобы использовать надежные пароли для этих служб;

своевременно устанавливать доступные патчи для используемых в сети коммерческих VPN-решений;

регулярно обновлять ПО на всех используемых устройствах;

сосредотачивать стратегию защиты на обнаружении перемещений по сети и передаче данных в интернет; обращать особое внимание на исходящий трафик, чтобы выявлять коммуникации злоумышленников;

регулярно делать резервные копии данных и проверять, что в случае необходимости можно быстро получить к ним доступ;

использовать комплексные решения для защиты всей инфраструктуры от кибератак любой сложности;

проводить обучение сотрудников правилам кибербезопасности;

использовать надежное защитное решение;

предоставлять специалистам SOC-центра доступ к самым свежим данным об угрозах.

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