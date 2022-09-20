«Лаборатория Касперского» представила экосистему Kaspersky OT CyberSecurity для защиты промышленных инфраструктур

«Лаборатория Касперского» представила экосистему Kaspersky OT CyberSecurity для защиты промышленных инфраструктур, в том числе объектов критической информационной инфраструктуры. Основной элемент Kaspersky OT CyberSecurity — обновлённая промышленная XDR-платформа Kaspersky Industrial CyberSecurity. Она способна централизованно в рамках всей промышленной сети обнаруживать сложные атаки и реагировать на них. Единая концепция промышленной кибербезопасности объединяет три основных элемента непрерывности производственных и бизнес-процессов: технологии, экспертизу и знания.

Промышленный XDR в основе экосистемы стал возможен благодаря усилению базового решения для защиты конечных узлов KICS for Nodes технологией EDR. Она позволяет реализовать сценарии расширенного обнаружения, реагирования и расследования инцидентов на рабочих станциях и серверах, а также обогащать данные об инвентаризации сети и событиях информационной безопасности KICS for Networks телеметрией с конечных узлов.

Помимо специализированных решений «Лаборатории Касперского» для киберзащиты всех элементов промышленных инфраструктур, экосистема Kaspersky OT CyberSecurity содержит решение для обнаружения аномалий в работе технологического оборудования Kaspersky MLAD; систему защиты воздушного пространства от беспилотных летательных аппаратов Kaspersky Antidrone; платформу для построения защищённых промышленных сетей Kaspersky SD-WAN, а также решения на базе кибериммунной операционной системы KasperskyOS.

Kaspersky OT CyberSecurity обеспечивает соответствие регуляторным требованиям, помогая предприятиям закрыть более 80% требований к объектам критической информационной инфраструктуры за счёт комплексного предложения от одного вендора.

Дополнительным уровнем защиты могут стать экспертные сервисы от команды Kaspersky ICS CERT по аналитике угроз, оценке защищённости, расследованию киберинцидентов и специализированные тренинги для сотрудников. Они позволят повысить осведомлённость об угрозах и разработать сценарии и внутренние процедуры реагирования на них. Эти инструменты предоставляют расширенные возможности для обеспечения комплексной безопасности промышленной инфраструктуры с учётом индивидуальных потребностей предприятий.

Ещё один компонент — SIEM-система Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform. Она объединяет продукты «Лаборатории Касперского» и сторонних поставщиков в единую экосистему ИБ, способную отражать киберугрозы на пересечении ИТ- и ОТ-сред, которых с каждым годом становится всё больше. Такой подход к безопасности позволяет защитить все бизнес-процессы промышленных предприятий не только в технологическом сегменте, но и в корпоративной сети. Также с его помощью бизнес может оптимизировать ресурсы и снизить нагрузку на ИБ-специалистов предприятий, вынужденных обслуживать два сегмента решений, ранее не связанных между собой.

По данным Kaspersky ICS CERT, чаще всего вредоносные объекты проникают на компьютеры АСУ из интернета. В первом полугодии 2022 г. на компьютерах АСУ в России значительно выросли доли разных угроз: опасных интернет-ресурсов (+44%); троянцев-шпионов (+18%); вредоносных документов (+80%); различных майнеров. Растёт и число атак на промышленность с применением программ-шифровальщиков. Многообразие угроз и многовекторность атак требуют внимания к защите каждого элемента инфраструктуры.

«Промышленная кибербезопасность сегодня гораздо шире, чем просто защита „периметра“. В первом полугодии 2022 г. основной источник киберугроз для промышленных предприятий — интернет. Доступ к интернету — неотъемлемая часть ИТ- и зачастую ОТ-сегмента. Опасность может прийти из любого узла сети. Это надо учитывать при разработке подхода к защите предприятия. Kaspersky OT CyberSecurity — своевременный ответ на новые вызовы. Решения внутри экосистемы изначально спроектированы для использования на промышленных предприятиях. Они учитывают их специфику, долгий цикл использования оборудования и устаревших версий операционных систем, исключают воздействие на производительность и функциональную безопасность АСУ ТП. А благодаря интеграции с решениями для корпоративного сегмента экосистема позволяет полностью защитить всю инфраструктуру предприятий и минимизировать убытки, связанные с киберинцидентами», — сказал Антон Иванов, директор по исследованиям и разработке «Лаборатории Касперского».