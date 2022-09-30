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Kaspersky Who Calls: телефонные мошенники предлагают подработку

В августе 2022 г. в Kaspersky Who Calls* зафиксировали всплеск нежелательных звонков с предложением работы или легкого заработка. Количество соответствующих отзывов (жалоб) среди пользователей продукта увеличилось в два раза по сравнению с июлем и июнем. Часть из таких звонков — спам, а другая — потенциальное мошенничество. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Одна из мошеннических схем выглядит так: злоумышленники звонят человеку и рассказывают о возможности получить привлекательную работу. Для дальнейшего общения предлагают перейти в Skype или другую программу для видеоконференций и включить запись экрана с демонстрацией, якобы чтобы пользователь смог пересмотреть видео. Мошенники сообщают, что много незакрытых вакансий есть у крупных банков. Человека просят войти в приложение своего банка, чтобы показать, где находится нужная информация. Трансляцию экрана при этом отключить не просят. Таким образом, злоумышленники могут наблюдать, как человек вводит свои учетные данные.

«Схемы мошенников могут несколько отличаться. Например, встречались описания, что изначально абоненту звонил робот и предлагал нажать “1”, если его интересует удаленная работа. Далее с другого номера ему звонил человек и рассказывал легенду с общением по Skype или Zoom. В других случаях звонящие представлялись сотрудниками либо крупных кадровых агентств, либо площадок по поиску работы. Однако основная цель остается неизменной — выманить у пользователей конфиденциальные персональные и платежные данные. Сегодня такая легенда остается актуальной», — сказал Владимир Григорьев, аналитик Kaspersky Who Calls.

Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: при малейших сомнениях завершать телефонный разговор; критически относиться к крайне щедрым предложениям и предложениям работы, особенно если вы не ищете ее активно; не передавать никому свои конфиденциальные данные: пароли и логины от учетных записей в сервисах, коды из СМС и push-уведомлений; использовать специальные решения — определители номеров, которые подскажут, поступали ли на входящий номер жалобы на спам или мошенничество.

* Данные на основе анонимизированных отзывов пользователей приложения Kaspersky Who Calls за январь-август 2022 г.

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