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СЗИ в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock теперь поддерживает отечественные платформы виртуализации

Компания «Конфидент» выпустила обновленную систему защиты информации (СЗИ) ВИ Dallas Lock, которая поддерживает отечественные решения zVirt 3.0, «Ред виртуализация» 7.3, HOSTVM, oVirt (версия 4.4.x).

СЗИ ВИ Dallas Lock — это сертифицированная ФСТЭК России система защиты информации в виртуальных инфраструктурах. Предназначена для защиты среды виртуализации от несанкционированного доступа: в многопользовательских автоматизированных системах (АС); в государственных информационных системах (ГИС); в автоматизированных системах управления (АСУ); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); при защите значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

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