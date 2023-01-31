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Auxo и «Киберпротект» заключили партнерское соглашение в области систем резервного копирования

«Киберпротект», разработчик систем резервного копирования и защиты данных, и ИТ-интегратор Auxo подписали соглашение о партнёрстве.

С уходом западных вендоров на российском ИТ-рынке обострился вопрос импортозамещения ПО и оборудования, в том числе систем резервного копирования. Компания Auxo начала сотрудничество с разработчиком систем резервного копирования и защиты данных «Киберпротект», флагманский продукт которого «Кибер бэкап» входит в реестр отечественного ПО Минцифры России, подходит для целей организаций по переходу на использование импортонезависимого программного обеспечения.

Благодаря установленному сотрудничеству Auxo сможет предложить программное обеспечение компании «Киберпротект» для защиты данных и восстановления виртуальных, физических и облачных сред организациям любого масштаба.

«Анализируя рынок, мы выделили решения компании «Киберпротект» как наиболее соответствующее потребностям enterprise-сегмента предложение по внедрению комплексной системы резервирования данных. Это единственное российское полнофункциональное решение на рынке, которое поддерживает ключевые технологические требования к ПО для систем резервного копирования. Мы уверены, что совместная работа по внедрению решений «Киберпротекта» откроет новые возможности для цифровой трансформации наших клиентов», — сказал директор департамента развития и эксплуатации ИТ-инфраструктуры Auxo Сергей Катков.

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