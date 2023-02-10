Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

«Лаборатория Касперского»: в ближайшие 3 года российские компании планируют увеличить бюджет на кибербезопасность на 14%

«Лаборатория Касперского» провела ежегодное исследование «Информационная безопасность бизнеса» и проанализировала, сколько компании тратят на киберзащиту сейчас и планируют расходовать в дальнейшем.

Бюджет на ИТ в небольших организациях в 2022 г. составлял $75 тыс., на кибербезопасность — $38 тыс. В крупных компаниях соответственно — $1,5 млн и $375 тыс. В ближайшие три года предприятия малого и среднего бизнеса планируют увеличить затраты на кибербезопасность на 12%, а корпорации — на 16%, что в среднем составляет 14%.

Почти половина респондентов из компаний уровня Enterprise (48%) назвали в качестве причин необходимость расширить компетенции специалистов по кибербезопасности и новые риски в связи с геополитическими факторами. Для МСБ также основные причины — необходимость повысить квалификацию специалистов по кибербезопасности (43%), на втором и третьем местах — новые риски в связи с геополитическими факторами и возросшая сложность ИТ-инфраструктуры компании (по 38%).

Основную проблему кибербезопасности для бизнеса участники опроса видят в недостатке цифровой грамотности среди сотрудников, которые постоянно допускают одни и те же ошибки. Об этом сообщили 54% респондентов из корпораций и 60% респондентов из небольших компаний. Вторая по распространённости проблема — трудности с защитой данных, потеря или утечка в публичный доступ клиентских / корпоративных данных. Об этом сообщили 47% респондентов из корпораций и 35% — из небольших компаний.

«Несмотря на постоянно совершенствующиеся технические устройства, а может быть и благодаря им, кибермошенникам стало гораздо проще использовать ошибки или неосведомлённость простых пользователей, чем взламывать сложные системы защиты. Поэтому обучение сотрудников навыкам кибергигиены, отработка и доведение этих навыков до автоматизма поможет значительно сократить возможные потери от инцидентов, — сказала Татьяна Шумайлова, эксперт направления повышения цифровой грамотности Kaspersky Security Awareness. — Для этого можно использовать простой и удобный инструмент — онлайн-платформу, например, Kaspersky Automated Security Awareness Platform, которая не только покрывает все базовые темы по IT-безопасности, но и даёт возможность научиться распознавать и отражать фишинг с помощью симулятора фишинговых атак. Такая ориентированность на практику помогает сотрудникам отработать полученные навыки и уверенно применять их в работе и в частной жизни».

Чтобы инвестиции в кибербезопасность были максимально эффективны, а риски кибератак и утечек данных — максимально низкими, нужно использовать надёжную защиту для конечных устройств с возможностями детектирования угроз и реагирования на них, а также тренинги для формирования у сотрудников культуры безопасного поведения, отмечают в «Лаборатории Касперского». Эти компоненты включены в уровень Kaspersky Optimum Security. Для защиты организаций со зрелой системой кибербезопасности предназначены уровень Kaspersky Expert Security и комплексное решение Kaspersky Symphony XDR, в которые входят мощные передовые инструменты класса SIEM, EDR и XDR для отражения кибератаки любой сложности.

Больше узнать о расходах компаний на кибербезопасность в 2022 г. можно на сайте Kaspersky IT Security Calculator.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Госуслуги» переходят на обязательную двухфакторную идентификацию

Российским хакерам предложили проверить «Госуслуги» на прочность. За это хорошо заплатят

Госкорпорации блокируют сервисы Google с помощью VPN, чтобы отучить от них сотрудников

Хакеры переосмыслили наработки грозного шифровальщика Petya для атак на ПК под Windows, Linux и VMware ESXi

Промышленность загоняют в нормы. Власти составили план по переводу госкомпаний на российское ПО

Параноики были правы: Windows 11 сливает в Сеть в десятки раз больше данных, чем Windows XP. Но есть методы защиты

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной
Показать еще