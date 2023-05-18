Почти четверть россиян пострадали от киберпреступлений

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили почти 200 тыс. интернет-пользователей и узнали, попадались ли они на крючок кибермошенников и что делают ради сохранности своих данных. Более трети (38%) респондентов отметили, что никогда не становились жертвами интернет-мошенников. 23% не уберегли свои данные, еще 23% признались, что были на грани, но вовремя спохватились и приняли меры. 16% отметили, что от киберпреступлений пострадали их знакомые. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Среди пострадавших у 37% украли пароль от личных соцсетей и воспользовались аккаунтом, 25% выдавали мошенникам все цифры своей платежной карты. 21% открывали фишинговую ссылку (сайт, который крадет конфиденциальную информацию), у 9% взламывали рабочий компьютер, у 8% похищали их личные данные (фото, видео, переписки).

При этом 63% участников опроса уверены, что знают все правила кибербезопасности. 27% признают, что им не помешало бы дополнительное обучение, каждый десятый (10%) считает эту сферой сложной и сам не сможет детально разобраться.

Респонденты перечислили, какие правила соблюдают при интернет-активности. 42% не вводят персональные данные на подозрительных сайтах, 35% стараются вообще нигде их не вводить. 16% особенно следят за паролями от онлайн-банков, 7% не беспокоятся о взломе.

Одна из главных личных «киберценностей» – это пароли. Специалисты советуют придумывать сложные и пользоваться шифровальными сервисами. Тем не менее 39% россиян уверены, что у них хорошие пароли и отличная память. У 32% коды доступа записаны в бумажном виде и хранятся в надежном месте. 15% пользуются сервисами для безопасного хранения паролей, 14% признались в использовании простых и легко запоминающихся последовательностей.

О кибербезопасности большинство (63%) узнавали сами. У 15% есть специалисты среди родственников, которые помогают советами, 12% проходили инструктаж на рабочем месте, каждый десятый (10%) посещал специальные курсы вне работы.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 4 по 11 мая 2023 г., охват составил 173 627 пользователей, среди которых 72% мужчин и 28% женщин.

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Rambler&Co – российский медиахолдинг. В него входят «Лента.ру», «Газета.Ru», Championat.com, портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и ряд других медиаактивов.