В пиратских сборках Windows обнаружен стилер для кражи криптовалюты

Компания «Доктор Веб» выявила троянскую программу-стилер в ряде неофициальных сборок ОС Windows 10, которые злоумышленники распространяли через один из торрент-трекеров. Получившее имя Trojan.Clipper.231, это вредоносное приложение подменяет адреса криптокошельков в буфере обмена на адреса, заданные мошенниками. На данный момент с его помощью злоумышленникам удалось похитить криптовалюту на сумму, эквивалентную порядка $19 тыс. Об этом CNews сообщили представители «Доктор Веб».

В конце мая 2023 г. в компанию «Доктор Веб» обратился клиент с подозрением на заражение компьютера под управлением ОС Windows 10. Проведенный специалистами компании анализ подтвердил факт присутствия троянских программ в системе —стилера Trojan.Clipper.231, а также вредоносных приложений Trojan.MulDrop22.7578 и Trojan.Inject4.57873, осуществлявших его запуск. Вирусная лаборатория «Доктор Веб» успешно все эти угрозы и справилась с их обезвреживанием.

В то же время выяснилось, что целевая ОС являлась неофициальной сборкой, и вредоносные программы были встроены в нее изначально. Дальнейшее исследование позволило выявить несколько таких зараженных сборок Windows: Windows 10 Pro 22H2 19045.2728 + Office 2021 x64 by BoJlIIIebnik RU.iso; Windows 10 Pro 22H2 19045.2846 + Office 2021 x64 by BoJlIIIebnik RU.iso; Windows 10 Pro 22H2 19045.2846 x64 by BoJlIIIebnik RU.iso; Windows 10 Pro 22H2 19045.2913 + Office 2021 x64 by BoJlIIIebnik [RU, EN].iso; Windows 10 Pro 22H2 19045.2913 x64 by BoJlIIIebnik [RU, EN].iso.

Все они были доступны для скачивания на одном из торрент-трекеров, однако нельзя исключать, что злоумышленники используют и другие сайты для распространения инфицированных образов системы.

Вредоносные программы в этих сборках расположены в системном каталоге: \Windows\Installer\iscsicli.exe (Trojan.MulDrop22.7578); Windows\Installer\recovery.exe (Trojan.Inject4.57873); \Windows\Installer\kd_08_5e78.dll (Trojan.Clipper.231)

Инициализация стилера происходит в несколько стадий. На первом этапе через системный планировщик задач запускается вредоносная программа Trojan.MulDrop22.7578: %SystemDrive%\Windows\Installer\iscsicli.exe

Ее задача — смонтировать системный EFI-раздел на диск M:\, скопировать на него два других компонента, после чего удалить оригиналы троянских файлов с диска C:\, запустить Trojan.Inject4.57873 и размонтировать EFI-раздел.

В свою очередь, Trojan.Inject4.57873 с использованием техники Process Hollowing внедряет Trojan.Clipper.231 в системный процесс %WINDIR%\\System32\\Lsaiso.exe, после чего стилер начинает работать в его контексте.

Получив управление, Trojan.Clipper.231 приступает к отслеживанию буфера обмена и подменяет скопированные адреса криптокошельков на адреса, заданные злоумышленниками. При этом у него имеется рад ограничений. Во-первых, выполнять подмену он начинает только при наличии системного файла %WINDIR%\\INF\\scunown.inf. Во-вторых, троян проверяет активные процессы. Если он обнаруживает процессы ряда опасных для него приложений, то подмену адресов криптокошельков не производит.

Внедрение вредоносных программ в EFI-раздел компьютеров как вектор атаки по-прежнему встречается весьма редко. Поэтому выявленный случай представляет большой интерес для специалистов по информационной безопасности.

По подсчетам вирусных аналитиков «Доктор Веб», на момент публикации этой новости с помощью стилера Trojan.Clipper.231 злоумышленники украли 0.73406362 BTC и 0.07964773 ETH, что примерно эквивалентно сумме $18 976,29 или 1 568 233 руб.

Компания «Доктор Веб» рекомендует пользователям скачивать только оригинальные ISO-образы операционных систем и только из проверенных источников, таких как сайты производителей.