Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

Компания «Флант» получила лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

«Флант» выполнил все требования государственного регулятора и получил две лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России): на деятельность по технической защите конфиденциальной информации; на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации. Лицензии выданы 26 июня 2023 г. и являются бессрочными. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

Для получения лицензий компания «Флант» выполнила все условия положений, утвержденных постановлениями Правительства России № 79 от 03.02.2012 и № 171 от 03.03.2012, подготовила и аттестовала на соответствие требованиям безопасности информации защищаемое помещение и автоматизированную систему, приобрела программные и технические средства, необходимые для тех видов деятельности, которые указаны в лицензиях, внедрила систему производственного контроля на базе ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Эти лицензии позволят «Фланту» оказывать услуги по внедрению собственных разработок на объектах критической ИТ-инфраструктуры и там, где заказчикам необходимо сертифицированное на соответствие требованиям безопасности информации ПО.

Александр Баталов, генеральный директор «Фланта», сказал: «Лицензирование компаний является требованием рынка, и мы обязаны прислушиваться к заказчикам. Это позволит нам выпускать сертифицированные ФСТЭК России программные продукты. Мы уже приводим в соответствие требованиям по безопасности информации к средствам контейнеризации свою Kubernetes-платформу Deckhouse. В настоящее время готовится финальная сборка продукта, который планируется передать на сертификацию в испытательную лабораторию. По нашим планам, сертификат соответствия на Kubernetes-платформу Deckhouse мы получим в I квартале 2024 г.».

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«Флант» - с 2008 г. занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. В 2019 г. компания стала первым в России сертифицированным поставщиком услуг Kubernetes (статус Kubernetes Certified Service Provider). Также «Флант» разрабатывает cloud native-инструменты для автоматизации DevOps-процессов. Основные услуги: Deckhouse —российская платформа для управления кластерами Kubernetes; DevOps-аутсорсинг — полное сопровождение инфраструктуры силами выделенной DevOps-команды; Okmeter — система мониторинга инфраструктуры с преднастроенными дашбордами и метриками. Доступна как on-premise-решение и как облачный сервис.