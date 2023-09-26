Компания «Актив» приступила к серийному производству пользовательских аутентификаторов «Рутокен MFA»

Компания «Актив» объявила о старте серийного производства и продаж новой линейки пользовательских устройств «Рутокен MFA» для аутентификации в веб-приложения. Устройства работают на базе стека технологий FIDO2 (CTAP2). Аутентификаторы выступают в качестве единого средства для защиты учетных записей онлайн-сервисов.

В составе линейки представлены два устройства: «Рутокен MFA C», токен с разъемом USB-C; «Рутокен MFA Micro», токен в компактном исполнении с разъемом USB-A.

Устройства оснащены сенсорной кнопкой для подтверждения владения и операций на устройствах.

Аутентификаторы «Рутокен MFA» работают по стандарту FIDO2 (CTAP2). Это открытый стандарт универсальной пользовательской аутентификации, разработанный международным консорциумом FIDO Alliance. Он является развитием стандарта U2F (CTAP1). В нём реализованы улучшения в области безопасности, а также появился режим беспарольной (passwordless) аутентификации, позволяющий полностью отказаться от паролей в веб-сервисах для простой, быстрой и безопасной аутентификации. Кроме того, в стандарт добавлена проверка PIN-кода устройства перед пользовательской аутентификацией.

В основе стандарта лежит использование технологий ассиметричной криптографии и электронной подписи. Ключи на устройствах являются неизвлекаемыми и не могут «утечь» через интернет. Для своей работы устройств «Рутокен MFA» не требуют установки драйверов, и они работают на всех актуальных десктопных и мобильных ОС.

Андрей Шпаков, руководитель проектов по информационной безопасности, компания «Актив», сказал: «Компания «Актив» учитывает потребности корпоративных заказчиков и выпускает новую линейку продуктов, использующих самый современный международный опыт в области пользовательской аутентификации в веб-приложения. «Рутокен MFA» – это первая отечественная разработка, в которой реализована полная поддержка стандарта FIDO2. При создании продуктов специалисты компании «Актив» применили свой опыт использования высокоскоростных аппаратных платформ и разработке защищенных карточных операционных систем. Мы уверены, что, внедряя стандарты FIDO и продукты линейки «Рутокен MFA» в свои информационные системы, наши заказчики смогут решить вопрос качественной и надежной пользовательской аутентификации без лишних сложностей и нагрузки на пользователей».