Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору
|

«Доктор Веб» выпустила продукт для защиты АСУ ТП – Dr.Web Industrial

«Доктор Веб» выпустила продукт для защиты АСУ ТП – Dr.Web Industrial. Новое ПО осуществляет защиту серверов и рабочих станций в промышленных системах управления и на объектах критической инфраструктуры от непреднамеренного заражения и целевых атак.

Средства антивирусной защиты компании «Доктор Веб» уже используются для защиты АСУ ТП в топливно-энергетическом комплексе и не только. Положительная оценка решений компании для обнаружения сложных угроз и реагирования на вредоносные атаки мотивировала «Доктор Веб» на реализацию функционала, необходимого заказчику в промышленном секторе и на объектах КИИ.

Необходимость защиты АСУ ТП – один из вызовов современного мира. Главным требованием к антивирусу на объектах КИИ является незаметность его работы и обеспечение непрерывной работоспособности системы.

Dr.Web Industrial позволяет не прерывать технологический процесс при обнаружении вредоносной активности. ИБ-служба компании может отслеживать ситуацию в режиме реального времени и принимать решение об устранении угрозы безопасности.

Отличием Dr.Web Industrial от антивируса для корпоративной защиты является ориентированность на системы, для которых критически важно минимизировать вмешательство сторонних процессов в основной процесс. Таким образом, новое ПО не допускает прерывания технологического процесса в результате штатных действий, в частности, антивирусной защиты.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных

Скандально известный антивирус перестал работать в России. Но есть решение

ИИ помогает сокращать затраты и задолженность в ЖКХ

Безопасность пользователей Chrome – пустой звук. Microsoft, не стесняясь, крадет все их секреты. Опрос

Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами

В популярном открытом ПО Jenkins найдена зияющая «дыра». Хакеры ее уже используют

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Самые недооцененные кухонные гаджеты: выбор ZOOM

Обзор робота-пылесоса Dreame DreameBot L20 Ultra: универсальная станция космической чистоты

Показать еще

Наука

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

Ликбез RnD.CNews: действительно ли черные дыры засасывают материю?
Показать еще