Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю
|

ГК «Солар»: мошенники притворяются хейтерами и популярными блогерами для обмана пользователей в соцсетях

Александр Вураско, заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар»: «Сегодня отмечается День блогера, и мы в Solar AURA предостерегаем от распространенных уловок мошенников, направленных на кражу личных данных и денежных средств активных пользователей социальных сетей».

В рамках одной из схем мошенники c поддельных страниц в запрещенной в России американской соцсети оставляют под фотографиями пользователей негативные комментарии — в основном с критикой внешности потенциальной жертвы. Если пользователь решит зайти на страницу «хейтера», то обнаружит, что личная страница обидчика закрыта. При этом в описании профиля есть ссылка, которая якобы перенаправляет на аккаунт в другой социальной сети. Но стоит перейти по ней и авторизоваться, мошенник тут же получит доступ к странице жертвы и сможет использовать ее для обмана других пользователей. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Также продолжаются фишинговые атаки от имени популярных блогеров. Мошенники активно пишут пользователям с фейковых аккаунтов известных медийных личностей. Будущую жертву объявляют победителем розыгрыша от имени популярного человека, а для получения приза предлагают перейти по ссылке в шапке профиля. Там его просят ввести данные банковской карты и другую личную информацию. После этого «победитель» рискует не только не получить заветный приз, но и лишиться денежных средств с банковского счета.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, ГК «Солар» рекомендует: пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес и название через поисковик); не предоставлять личные данные на подозрительных и неофициальных веб-сайтах; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

«Ситроникс» выплатит властям Москвы миллионы за слабую защиту школьников от интернета. Власти требовали заплатить в пять раз больше

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Новый кросс-платформенный троян бьет и по Windows, и по Linux

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще