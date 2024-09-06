Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь ИТ в банках
|

«Т-Мобайл» запустил «временную блокировку» звонков для усиленной защиты абонентов от мошенников

«Т-Мобайл» запустил бесплатный сервис «Временная блокировка» для усиленной защиты абонентов от телефонных мошенников. Теперь мобильный оператор будет автоматически блокировать мошеннические звонки после их выявления. Временная блокировка будет распространяться не только на звонки мошенников по телефонной сети, но и в мессенджерах. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

После активации блокировки звонков абонент получит сообщение о ее длительности, которая будет рассчитываться индивидуально для каждого клиента с помощью искусственного интеллекта и моделей машинного обучения. Блокировка будет распространяться только на мошеннические звонки с неизвестных номеров, пользователь сможет в обычном режиме совершать любые исходящие звонки и принимать входящие с проверенных номеров.

Технология «Временная блокировка» дополняет флагманскую антимошенническую технологию «Т-Мобайла» «Нейрощит», которая с помощью искусственного интеллекта выявляет мошенников прямо во время телефонного звонка и разрывает соединение, после чего номер заносится в список для автоматической блокировки.

В последнее время мошенники все чаще атакуют своих жертв, совершая сразу несколько попыток вызовов, в том числе с разных номеров, а также активно переходят в мессенджеры, где пока не так развита технологическая защита от мошенников.

Сервис «Временная блокировка» позволит дополнительно защитить клиентов «Т-Мобайла» от подобных действий злоумышленников.

Как работает «Временная блокировка»

Временная блокировка активируется после разрыва мошеннического звонка с помощью технологии «Нейрощит». Алгоритмы искусственного интеллекта автоматически определяют оптимальное время для блокировки в зависимости от каждого конкретного случая. После разрыва звонка клиент получит SMS с информацией о точном времени блокировки. По окончании блокировки клиент также получит SMS-уведомление. Во время работы блокировки все звонки с неизвестных номеров будут перенаправлены на бесплатного телефонного «Секретаря». Абонент сможет посмотреть расшифровки всех таких звонков. Характерные для клиента входящие звонки (например, звонки с номеров из контактной книги или номеров, с которыми недавно контактировал клиент) продолжат поступать. Исходящие звонки по телефонной сети будут доступны клиенту в любое время. Звонки в мессенджерах не будут активны. Они отразятся как пропущенные в журнале звонков мессенджера. На период блокировки исходящие звонки в мессенджерах также не будут доступны.

Как подключить и отключить «Временную блокировку»

Технология «Временная блокировка» автоматически и бесплатно подключается клиентам «Т-Мобайла», у которых активирована бесплатная услуга «Защита звонков». Отключить временную блокировку можно в чате поддержки.

Виталий Бриедис, генеральный директор «Т-Мобайла»: «Мошенники используют разные каналы, сценарии, атакуют с разных номеров, представляясь псевдосотрудниками государственных ведомств. Совокупность этих техник, которые они интенсивно используют за короткий период времени, не дает человеку одуматься, он поддается панике и начинает доверять мошеннику, выполнять все его инструкции. Раньше с помощью «Нейрощита» мы фиксировали попытку злоумышленника вступить в диалог с клиентом, прерывали ее и отправляли сигнал в «Т-Банк» для тщательной проверки финансовых операций. Однако как показала практика, некоторые мошенники продолжают атаковать клиента звонками, в том числе и в мессенджерах, где их сложнее поймать. Технология «Временная блокировка» позволяет решить эти проблемы. Причем с минимумом беспокойства для клиента, ведь он продолжает быть на связи для действительно полезных звонков и сохраняет контроль над звонками на время блокировки».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Российские ИБ-специалисты «слишком избаловались». Они стали хуже работать, но требуют больше денег

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Частные группы и чаты в Telegram больше не приватные. После ареста Павла Дурова Telegram начал их модерировать

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

«Лаборатория Касперского» продает своих клиентов в США американской компании

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще