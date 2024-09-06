«Т-Мобайл» запустил «временную блокировку» звонков для усиленной защиты абонентов от мошенников

«Т-Мобайл» запустил бесплатный сервис «Временная блокировка» для усиленной защиты абонентов от телефонных мошенников. Теперь мобильный оператор будет автоматически блокировать мошеннические звонки после их выявления. Временная блокировка будет распространяться не только на звонки мошенников по телефонной сети, но и в мессенджерах. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

После активации блокировки звонков абонент получит сообщение о ее длительности, которая будет рассчитываться индивидуально для каждого клиента с помощью искусственного интеллекта и моделей машинного обучения. Блокировка будет распространяться только на мошеннические звонки с неизвестных номеров, пользователь сможет в обычном режиме совершать любые исходящие звонки и принимать входящие с проверенных номеров.

Технология «Временная блокировка» дополняет флагманскую антимошенническую технологию «Т-Мобайла» «Нейрощит», которая с помощью искусственного интеллекта выявляет мошенников прямо во время телефонного звонка и разрывает соединение, после чего номер заносится в список для автоматической блокировки.

В последнее время мошенники все чаще атакуют своих жертв, совершая сразу несколько попыток вызовов, в том числе с разных номеров, а также активно переходят в мессенджеры, где пока не так развита технологическая защита от мошенников.

Сервис «Временная блокировка» позволит дополнительно защитить клиентов «Т-Мобайла» от подобных действий злоумышленников.

Как работает «Временная блокировка»

Временная блокировка активируется после разрыва мошеннического звонка с помощью технологии «Нейрощит». Алгоритмы искусственного интеллекта автоматически определяют оптимальное время для блокировки в зависимости от каждого конкретного случая. После разрыва звонка клиент получит SMS с информацией о точном времени блокировки. По окончании блокировки клиент также получит SMS-уведомление. Во время работы блокировки все звонки с неизвестных номеров будут перенаправлены на бесплатного телефонного «Секретаря». Абонент сможет посмотреть расшифровки всех таких звонков. Характерные для клиента входящие звонки (например, звонки с номеров из контактной книги или номеров, с которыми недавно контактировал клиент) продолжат поступать. Исходящие звонки по телефонной сети будут доступны клиенту в любое время. Звонки в мессенджерах не будут активны. Они отразятся как пропущенные в журнале звонков мессенджера. На период блокировки исходящие звонки в мессенджерах также не будут доступны.

Как подключить и отключить «Временную блокировку»

Технология «Временная блокировка» автоматически и бесплатно подключается клиентам «Т-Мобайла», у которых активирована бесплатная услуга «Защита звонков». Отключить временную блокировку можно в чате поддержки.

Виталий Бриедис, генеральный директор «Т-Мобайла»: «Мошенники используют разные каналы, сценарии, атакуют с разных номеров, представляясь псевдосотрудниками государственных ведомств. Совокупность этих техник, которые они интенсивно используют за короткий период времени, не дает человеку одуматься, он поддается панике и начинает доверять мошеннику, выполнять все его инструкции. Раньше с помощью «Нейрощита» мы фиксировали попытку злоумышленника вступить в диалог с клиентом, прерывали ее и отправляли сигнал в «Т-Банк» для тщательной проверки финансовых операций. Однако как показала практика, некоторые мошенники продолжают атаковать клиента звонками, в том числе и в мессенджерах, где их сложнее поймать. Технология «Временная блокировка» позволяет решить эти проблемы. Причем с минимумом беспокойства для клиента, ведь он продолжает быть на связи для действительно полезных звонков и сохраняет контроль над звонками на время блокировки».