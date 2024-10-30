«Афиша» запускает отдельную программу поиска уязвимостей на платформе Standoff Bug Bounty

Компания «Афиша» запускает отдельную публичную программу багбаунти по поиску уязвимостей. Исследователям предлагается протестировать сайты как традиционных медиа – «Афиши Daily» и «Еды.ру», так и тикетинг-сервис afisha.ru. Таким образом, компания планирует вывести защищенность своих проектов на новый уровень. Заявленные суммы вознаграждений варьируются в зависимости от степени критичности уязвимостей и составляют от 5 до 500 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Афиши».

Константин Ермаков, руководитель отдела проектной безопасности «Афиши»: «Раньше поиском уязвимостей на серверах компании «Афиша» можно было заниматься в рамках монопрограммы партнёра – медиахолдинга Rambler&Co. Сейчас мы решили выделить компанию в отдельную программу – так будет удобнее как “белым” хакерам, так и нам самим. Кроме того, мы повысили выплаты за все виды уязвимостей, поэтому ожидаем вовлечения ещё большего числа специалистов с сильной экспертизой».

Программа багбаунти становится стандартом для крупных технологических и медиакомпаний, так как позволяет обеспечить непрерывный анализ защищенности сервисов силами независимых исследователей безопасности, при этом сохраняя высокую экономическую эффективность.

Анатолий Иванов, СРО Standoff Bug Bounty: «Подходы к управлению уязвимостями в компаниях эволюционируют. Все больше организаций, которые хотят защитить свои сервисы и данные пользователей, выбирают багбаути, как один из самых прогрессивных методов поиска уязвимостей. Он позволяет силами тысяч независимых исследователей с разным опытом и инструментарием искать ошибки и платить только за результат».

Standoff Bug Bounty — платформа для поиска уязвимостей в системах компаний. По правилам программы компания размещает свои приложения или инфраструктуры в публичном или приватном доступе, чтобы проверить их надежность. Организация может перечислить конкретные уязвимости или события, которые нужно реализовать исследователям безопасности для получения вознаграждения. Задача исследователей — выявить уязвимости или реализовать недопустимое событие, после чего подготовить и отправить пошаговый отчет. Компания платит только в случае реализации конкретного события и сдачи отчета, который полностью описывает весь ход атаки. В рамках дополнительной услуги «триаж» (верификации уязвимостей) компаниям помогают проверить корректность отчета и дают рекомендации по устранению выявленной уязвимости. За два года существования программы было сдано более 5000 отчетов об уязвимостях. На данный момент на платформе представлены более 60 программ в публичном доступе.