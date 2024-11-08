Ideco: Рынок NGFW вырос в шесть раз за 2022-2024 годы

Ideco провела специальное исследование по оценке состояния отрасли межсетевых экранов нового поколения (NGFW). По полученным результатам, российский рынок вендоров межсетевых экранов NGFW за два года вырос в шесть раз, достигнув рекордного результата в более чем 30 отечественных разработок. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Крупный отечественный бизнес особенно активно влияет на становление NGFW сферы, которая все еще является достаточно молодой. Несмотря на это, более 70% проектов находится в активной стадии разработки и адаптации под новые вызовы и потребности бизнеса.

Увеличение конфиденциальной информации в компаниях и рост киберугроз в современном интернете рождает спрос на использования решений повышенной безопасности. На данный момент уже 10% российских ИБ-компаний, взамен иностранных решений, могут осуществить полный комплекс мер по защите критически важных данных и финансовых потоков.

«Прогнозируется, что отечественный рынок NGFW вырастет на 11-12% в ближайшие несколько лет. Эта положительная тенденция обуславливается ежегодным повышением спроса крупного бизнеса на улучшение системы безопасности. Уже в 2024 г. около 60% компаний готовы перейти на российское ПО, что лишний раз доказывает активное становление отечественного рынка NGFW. На SOC Forum мы готовы представить свои решения для защиты сетевой инфраструктуры от современных киберугроз и поделиться с представителями бизнеса нашим опытом», — сказал Дмитрий Хомутов, директор Ideco.