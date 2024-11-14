Bi.Zone обновила сервис Secure DNS

Bi.Zone обновила Secure DNS. Новая версия сервиса предоставляет больше механизмов для контроля DNS-трафика, в том числе списки перенаправления и мониторинга, а также поддержку cookie-файлов для повышения безопасности DNS-транзакций. Кроме того, теперь политиками фильтрации можно управлять не только при помощи API, но и через личный кабинет.

По данным Bi.Zone, почти 80% компаний не отслеживают DNS-трафик, что дает злоумышленникам возможность проводить длительные и трудно обнаруживаемые атаки. Преступники могут воспользоваться этой слепой зоной, чтобы украсть данные, доставить вредоносное ПО или перенаправить пользователей на фишинговые ресурсы.

«Эффективно выстроенная защита DNS-трафика помогает организации заблокировать атакующим доступ в ее IT-инфраструктуру и в целом заметно укрепить безопасность. При разработке обновлений мы поставили цель: сделать отслеживание трафика еще более прозрачным и управляемым. Так мы ответили на запрос самих клиентов: теперь у них есть больше возможностей настраивать решение под свои задачи кибербезопасности», — сказал Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности Bi.Zone.

Разработчики сервиса добавили список перенаправления и список мониторинга. Ранее DNS-фильтрация основывалась только на белых и черных списках. Теперь за счет более точечных настроек клиент может не только блокировать или разрешать переход на определенные ресурсы, но и перенаправлять пользователя на другой IP-адрес либо отслеживать и сохранять информацию о запросах, не предпринимая при этом никаких действий.

Разработали механизм перенаправления в рамках фильтрации по веб-категориям. Если сотрудник обращается к нежелательному сайту из категории, к которой компания запретила доступ (сайты с азартными играми, социальные сети и т. п.), механизм позволяет не блокировать запрос, а перенаправлять его на другой ресурс. Например, на страницу с информацией о блокировке.

Добавили поддержку DNS-cookies. При обращении к авторитативному серверу решение само выставляет значение DNS-cookies и таким образом обеспечивает дополнительную защиту от DNS-спуфинга. Это помешает злоумышленнику реализовать атаку и подменить результат разрешения доменного имени.

В 2 раза увеличили производительность ядра сервиса. Таким образом, увеличилось количество обрабатываемых DNS-запросов.

Добавили механизм инвалидации записей в DNS-кеше. Это нужно для того, чтобы вовремя очищать данные в кеше второго уровня. Таким образом повышается достоверность данных в случае внештатных ситуаций.

Ускорили процесс получения данных с Bi.Zone Threat Intelligence — портала с информацией об актуальных киберугрозах. Оптимизировали механизм получения идентификаторов компрометации (IoC). Теперь вместо массовых единичных запросов, содержащих требующий проверки домен, Bi.Zone Secure DNS делает один запрос по всем доменам, которые пришли в единицу времени. Таким образом, сократили время проверки и нагрузку на обе системы.

Уменьшили задержку передачи информации об актуальных угрозах. Добавили возможность передавать эту информацию между облачным и клиентским узлом, используя расширение протокола DNS — EDNS0. В итоге быстрее принимается решение: блокировать или пропустить запрос на стороне узла заказчика.

Оптимизировали передачу информации через протокол DNS-over-HTTPS (DoH). В новой версии улучшили механизм буферизации сообщений — теперь взаимодействие через DoH стало более стабильным.

Пользователи теперь могут управлять политиками фильтрации Bi.Zone Secure DNS прямо в личном кабинете. В частности, настраивать механизмы обнаружения и блокирования DNS-туннелей, сгенерированных алгоритмом доменов (DGA), перепривязывания DNS (DNS rebinding), а также управлять черными и белыми списками и модулем интеграции с Bi.Zone Threat Intelligence. Ранее это было возможно только при помощи API.