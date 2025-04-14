Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность
|

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж антивирусов на 28% в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж антивирусного программного обеспечения на рынке России в 2024 г. Этот сегмент продемонстрировал заметный рост, достигнув 2,7 млрд руб, что на 28% превышает показатели 2023 г. В количественном выражении продажи увеличились на 27%, до 1,6 млн проданных копий. Средняя цена одной лицензии практически не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 1,7 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Сервисы» компании «М.Видео-Эльдорадо» Иван Круглов: «Рост рынка антивирусного ПО в 2024 г. отражает общий тренд на повышение цифровой осознанности среди пользователей. Мы видим, что безопасность стала повседневной потребностью — как для частных лиц, так и для бизнеса. На фоне геополитических факторов, импортозамещения и увеличения числа киберугроз спрос на отечественные и проверенные решения продолжает расти. Это формирует устойчивую экосистему, в которой российские бренды занимают все более значимую позицию».

Первое место в количественном выражении занимают решения «Лаборатории Касперского».

Руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Сергей Пиккат-Ордынский:

«Из всего многообразия киберугроз одной из ключевых остаются зловредные программы. В 2024 г. наши решения обнаруживали в среднем 467 тыс. новых вредоносных файлов ежедневно. Это на 14% больше, чем в 2023 г. В таких условиях надежное антивирусное решение, в том числе на смартфонах, становится базовой необходимостью. Вместе с тем использование комплексных защитных приложений не исключает важность постоянного повышения уровня цифровой грамотности. Только благодаря сочетанию технических и нетехнических мер получится обеспечить эффективный уровень защиты от онлайн-угроз».

На втором месте в количественном выражении — Dr.Web. Третье место занимает бренд PRO32. Четвертое место у NetPolice. Пятое место занимает бренд Kerio.

На первом месте в денежном выражении — «Лаборатории Касперского». Второе место занимает бренд Check Point. На третьем — бренд PRO32. Четвертое место занимает Dr.Web. Пятое место у Infotecs.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Пользователей браузера Chrome защитят от шпионажа. Google решала проблему более 20 лет

Только 3% российских компаний полностью автоматизировали удаление персональных данных

В центральном репозитории JavaScript найден троян, тайно атакующий криптокошельки

Китайские хакеры научились взламывать компьютеры через «дыру» в антивирусном сканере ESET

Знаменитый хостинг ПО SourceForge под видом пиратского MS Office раздает трояны и криптомайнеры. Под ударом российские пользователи

Microsoft перешла к активной разведке в отношении хакеров и фишеров

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще