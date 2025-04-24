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Почти 40% промышленных предприятий в мире считают обеспечение кибербезопасности ключевой задачей в условиях цифровизации

«Лаборатория Касперского» и международная исследовательская организация VDC Research представили совместное исследование «Обеспечение промышленной безопасности с помощью специализированных решений». В нем приведен анализ текущего состояния кибербезопасности АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическим процессом) и описаны ключевые технологические и бизнес-тренды, влияющие на промышленные организации по всему миру, а также перечислены лучшие практики, внедряемые для решения возникающих проблем. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Данные основаны на исследованиях промышленной кибербезопасности, которые компания VDC Research проводит последние несколько лет, а также результатах опроса, в котором приняли участие более 250 руководителей в области ОТ и ИТ из разных стран и отраслей, включая энергетику, коммунальные услуги, транспорт, логистику и производство.

Почти треть (31%) промышленных предприятий в мире в значительной мере не используют автоматизацию технологических процессов либо только начинают внедрять ее для выполнения точечных задач. Применяют цифровые решения, но пока еще не достигли высокого уровня автоматизации около четверти (23%) организаций. Несмотря на разный уровень цифровизации, большинство (64%) предприятий планируют достичь стадии «полной цифровизации» в ближайшие два года, а для этого — проактивно и постоянно расширять использование соответствующих технологий.

При этом киберриски, связанные с подключением ОТ-систем, могут нивелировать преимущества цифровой трансформации. Более трети (39%) опрошенных отметили их среди потенциальных негативных факторов, влияющих на процесс внедрения технологий в промышленности.

Среди наиболее распространенных сложностей — недостаточные меры защиты в рамках существующей инфраструктуры, а также нехватка бюджета или персонала для обеспечения промышленной кибербезопасности (по 47%). Примерно столько же респондентов отметили трудности, связанные с соблюдением нормативных требований (43%), и интеграцией корпоративных и технологических сетей (42%).

Чтобы цифровая трансформация происходила эффективно, важно помнить о кибербезопасности. Если не обеспечить надежную защиту данных и систем, есть риск, что организации не получат ожидаемого результата: при возникновении проблем доверие предприятий может быть подорвано, а процесс внедрения цифровых технологий — остановлен.

«По мере того как растет масштаб использования цифровых технологий и доверие к ним, увеличиваются и риски в части информационной безопасности. Поэтому промышленным предприятиям важно использовать надежные защитные решения. При внедрении новых систем, оборудования и подходов к работе, а также повышении общей эффективности такие инструменты будут снижать потенциальные киберриски, которые могут привести к серьезным сбоям в работе и финансовым потерям», — сказал Андрей Стрелков, руководитель направления развития продуктов для промышленной безопасности «Лаборатории Касперского».

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