CICADA8 представила платформу для оценки уровня защищенности подрядчиков и дочерних организаций

Компания CICADA8 запустила платформу CICADA8 CyberRating, которая позволяет в реальном времени проводить оценку защищенности компаний. С ее помощью заказчики могут контролировать и отслеживать изменения в уровне кибербезопасности контрагентов и дочерних организаций. Об этом CNews сообщили представители CICADA8.

CICADA8 CyberRating — это интерактивная карта кибербезопасности контрагентов, подрядчиков и дочерних организаций. Платформа оценивает широкий спектр критериев и на базе неинвазивного анализа формирует совокупный рейтинг защищенности организаций, который актуализируется в режиме реального времени.

Платформа позволяет службам ИТ и ИБ выявлять риски при взаимодействии с третьими лицами и минимизировать вероятность атак через цепочку поставок, а руководителям бизнеса — принимать решения при выборе контрагентов. С помощью CICADA8 CyberRating директора по информационной безопасности также могут контролировать безопасность территориально удаленных филиалов и дочерних организаций, выявлять недостатки и приоритизировать меры по их устранению. Это особенно актуально для компаний, которые ввиду ограниченных бюджетов не могут воспользоваться решениями для непрерывного инвазивного контроля защищенности класса ETM/ASM, таких как CICADA8 ETM.

Платформа формирует рейтинг кибербезопасности, исходя из независимой оценки организаций по трем критериям: наличие уязвимостей на ИТ-периметре (Vulnerability Rating), репутация активов, расположенных на внешнем периметре (Network Rating), и выявление утекших баз данных, ассоциированных с данной компанией (Leaks Rating).

«При выборе ИТ-подрядчиков компании сталкиваются с тем, что они практически никак не могут оперативно проверить уровень их кибербезопасности. Контроль безопасности контрагентов если и проводится, то зачастую только на бумаге. При этом подрядчики редко уделяют должное внимание кибергигиене и особенно безопасности сервисов, доступных из сети интернет. Это одна из главных причин того, что атаки на цепочку поставок показывают кратный рост год к году и уже вошли в топ самых распространенных и эффективных векторов нападения. Поэтому мы разработали решение CICADA8 CyberRating: платформа позволяет провести независимую оценку, составить рейтинг кибербезопасности потенциальных подрядчиков и сделать обоснованный выбор. Также решение будет полезно крупным организациям с большим числом дочерних компаний и филиалов, поскольку поможет в реальном времени выявлять проблемы в защите до того, как их обнаружат киберпреступники. И кроме того, мы видим перспективы продукта в сферах, где требуется достаточно быстрая проверка уровня защищенности компаний — например, в киберстраховании», – сказал Алексей Кузнецов, CEO компании CICADA8.

Компания CICADA8 проводит бесплатные пилотные тестирования платформы, в ходе которых заказчик в течение двух недель может проверять и отслеживать уровень защищенности трех выбранных им организаций.