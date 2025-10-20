Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Лаборатория UserGate открылась в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича

Компания UserGate открыла еще одну учебно-исследовательскую лабораторию — 17 октября 2025 г. она начала работу в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). Об этом CNews сообщили представители UserGate.

«СПбГУТ — не просто профильный для нашей индустрии вуз. Он заслуженно стал ядром отраслевого комьюнити, которое объединяет и образовательные центры, и участников рынка кибербезопасности. Сотрудничество с ним — важная часть работы, нацеленной не только на развитие нашей собственной компании, но и всей российской сферы информационной безопасности. Нынешние студенты СПбГУТ через несколько лет будут работать и в компаниях-разработчиках, и на стороне заказчиков. И мы считаем для себя необходимым предложить им воспользоваться компетенциями UserGate и практическими навыками работы с продуктами нашей компании», — сказала директор Академии UserGate Маргарита Зайцева.

Лаборатория UserGate в СПбГУТ — площадка, которая оснащена самым современным оборудованием и программными решениями компании. Университет будет использовать новое учебное пространство для проведения практических занятий, направленных на администрирование и управление средствами обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры. Кроме того, лаборатория расширит возможности исследовательской работы, которая ведется в университете и направлена на разработку методик выявления и отражения различных киберугроз.

Оснащение лаборатории — не единственный вклад компании UserGate в сотрудничество с СПбГУТ. Ее материальная база может быть интегрирована в организацию новых образовательных курсов. Так, на базе лаборатории преподаватели и студенты вуза смогут пройти бесплатную подготовку по курсам, предлагаемым UserGate в рамках своей образовательной программы, и получить соответствующую профессиональную сертификацию. Самые успешные студенты станут участниками стипендиальной программы вендора и даже смогут пройти в UserGate и ее партнерских компаниях оплачиваемую стажировку.

«Сотрудничество с UserGate открывает для нас массу возможностей. Это не только оборудованная по последнему слову техники учебно-исследовательская площадка. Мы получаем доступ к уникальным технологиям и компетенциям, а наши будущие выпускники будут приходить на работу уже не в неопределенном статусе “молодых специалистов”, а как полноценные эксперты, которые глубоко разбираются в технологиях информационной защиты, имеют все необходимые практические навыки и опыт работы со всем стеком решений, необходимых для обеспечения кибербезопасности предприятий», — отметил ректор СПбГУТ, профессор Руслан Киричек.

Лаборатория UserGate в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций стала четвертой собственной лабораторией компании, открытой в российском вузе. Обучение в них ежегодно проходит порядка 500 студентов. До конца 2025 г. компания планирует открыть лаборатории еще в нескольких учебных заведениях страны.

