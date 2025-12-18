Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
DLBI: мошенники нашли способ обхода закона о дропперах

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI провел исследование ситуации на черном рынке банковских карт, используемых для проведения криминальных транзакций после введения уголовной ответственности за передачу карты другому лицу. Об этом CNews сообщили представители DLBI.

Аналитики DLBI выявили, что криминалитет в значительной мере адаптировал свои схемы к изменениям законодательства. Главной новацией стал широкий отказ от фиксированной оплаты с последующей передачей карты зарегистрированной на дропа (так называемого «дроп-комплекта»).

Вместо этого мошенники оставляют карту в руках дропа и отдают ему распоряжения по переводу средств через мессенджеры, разрешая оставлять себе «комиссию» в 1-2% от оборота по карте.

Важно, что такой подход обладает большей устойчивостью против антифрод-мероприятий банков, так как владелец карты знает обо всех транзакциях, а также доступен для банка, в том числе, в формате вызова в офис.

По данным DLBI, поиск и привлечение дропов для работы в таких схемах ведется в среде молодежи, чаще всего через так называемых «темщиков», обучающихся в вузах. В их функции также входит передача распоряжений участникам своей сети, за что они получают комиссию с оборота.

При этом самих дропов организаторы убеждают, что они участвуют в p2p-сделках с криптовалютами, за которые их в худшем случае ждет блокировка счета и небольшой штраф.

Как отметил основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян, мошенники достаточно быстро адаптируются к любым изменениям, тем более, если они касаются столь важного для них компонента как платежная инфраструктура.

«Однако опасение вызывает укоренение этой схемы в молодежной среде. С учетом того, что банки пытаются расширить свою клиентскую базу за счет подростков и разрешают открывать полноценные карты с 14 лет, велика вероятность, что их вовлечение в дроп-сети станет массовым явлением», – сказал он.

