«Ростелеком» и «Солар» предупреждают о повышенной активности мошенников в новогодний период

В канун Нового года россияне традиционно больше покупают онлайн, ждут доставки подарков, рассчитывают на праздничные бонусы от сервисов и банков. Этим активно пользуются мошенники, что подтверждают данные, собранные экспертами компании «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», архитектор комплексной кибербезопасности).

По данным «Солар», основная масса попыток мошенничества в декабре приходится на те организации, с которыми граждане чаще взаимодействуют в связи с приближением праздников и Нового года: банки, сотовые операторы, онлайн-сервисы, «Госуслуги», почтовые службы и структуры, связанные с ЖКХ.

На основе обращений пользователей и зафиксированных инцидентов «Ростелеком» определил наиболее популярные «легенды» злоумышленников. Основное внимание мошенников сосредоточено на банковской сфере: от имени кредитных организаций пользователям сообщают о «подозрительных операциях», «блокировках» и «праздничных бонусах», пытаясь получить доступ к их счетам. Такие схемы занимают лидирующее место среди всех зафиксированных инцидентов.

Мошенники активно рассылают фишинговые SMS и звонят с сообщениями о «выгодных тарифах» и «начисленных бонусах» от имени операторов связи. В декабре фиксируется также резкий рост фейковых уведомлений о посылках и подарках от онлайн-сервисов и служб доставки.

Под видом госструктур и налоговых органов мошенники сообщают о «проверках», «штрафах», «долгах» и необходимости срочно принять меры до конца года. Часто звучит и «легенда» о ЖКХ и смежных организациях — для получения данных пользователей используются сезонные платежи за отопление и подготовку домов к зиме.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома», сказал: «Под Новый год, когда у всех праздничный ажиотаж и суета, мошенники стремятся этим воспользоваться. Стоп-фильтр должен срабатывать на любой звонок или сообщение, в котором поднимаются денежные или имущественные вопросы, когда требуют персональные данные, коды из SMS и так далее. Если эти звонки поступают с незнакомых номеров, следует сразу же прекратить разговор и заблокировать номер вызывающего. Любые сообщения такого рода нужно удалить и заблокировать отправителя. Однако схемы мошенников быстро усложняются, атаки становятся более массовыми и технологичными, в дело идет искусственный интеллект. Поэтому сегодня важно сочетать цифровую гигиену с технологической защитой: фильтрацией подозрительных звонков и сообщений, мониторингом утечек данных, контролем активности в сети. Для этого “Ростелеком” запустил комплекс сервисов, которые помогают снижать риск мошенничества и защищать личные данные пользователей».

Защитить себя от фишинга помогут три простых правила: быть внимательным (адреса сайтов лучше всегда проверять, а по незнакомым ссылкам — не переходить), никому не передавать личную информацию и не выкладывать ее в общий доступ, использовать двухуровневую аутентификацию везде, где это возможно. «Ростелеком» также напоминает, что ни провайдеры, ни другие организации никогда не просят продиктовать конфиденциальные данные и коды из SMS, этим занимаются только мошенники.

«Ростелеком» внедрил в 2025 г. комплекс сервисов информационной безопасности: антифишинг — защищает абонентов оператора от переходов на небезопасные сайты; гибкая фильтрация трафика на уровне сети оператора дает пользователю самостоятельно ограничивать переходы на подозрительные ресурсы; мониторинг утечек персональных данных — предоставляет информацию, какие личные данные пользователя и с каких ресурсов утекли в открытый доступ, также сервис дает рекомендации по минимизации рисков и безопасному хранению данных в сети; блокировка нежелательных звонков — блокирует массовые предложения со спамом и рекламой; защита звонка — сервис с помощью ИИ анализирует входящие вызовы и уведомляет абонента о возможной угрозе.

Подробная информация о сервисах цифровой безопасности для клиентов доступна на сайте «Ростелекома».