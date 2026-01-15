Cloud.ru запустил программу по поиску уязвимостей для независимых исследователей

Интеграция
Cloud.ru, провайдер облачных сервисов и BB-технологий, запустил первую программу премирования независимых исследователей на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Размер выплат за обнаруженные баги зависит от уровня их критичности и может достигать 400 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В область исследования багхантеров войдут продукты облачной платформы Cloud.ru Evolution. В частности, будет протестирована цифровая среда Evolution AI Factory для внедрения решений на основе генеративных нейросетей.

Всего в портфеле компании более ста IaaS- и PaaS-сервисов, ML-платформа на базе суперкомпьютеров, а также облачная платформа Cloud․ru Evolution на основе собственных разработок и решений open source.

Сергей Антипов, заместитель директора центра киберзащиты Cloud.ru: «Сloud.ru принял превентивные меры по борьбе с хакерскими атаками, поскольку защита данных и ресурсов клиентов — это наш приоритет. С помощью Bi.Zone Bug Bounty мы хотим наладить постоянное взаимодействие с комьюнити багхантеров по исследованию наших систем на безопасность и дополнительно повысить уровень защищенности сервисов. Вложения в багбаунти являются одними из наиболее эффективных с точки зрения соотношения затрат и получаемых преимуществ. Программы зарекомендовали себя по всему миру. Их число ежегодно растет, а найденные уязвимости исчисляются десятками тысяч».

Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty: «Российский рынок багбаунти продолжает динамично расти. В 2025 году наибольшую активность в размещении программ показал IT-сегмент, в том числе разработчики облачных решений. Компании выходят на платформу, расширяют зоны тестирования и все активнее привлекают сообщество независимых исследователей к проверке своих ресурсов.Выход на багбаунти позволит Cloud.ru и дальше укреплять устойчивость к современным киберугрозам, которые развиваются и регулярно меняются».

