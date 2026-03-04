Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю
|

Лучшие друзья мошенников — это бриллианты: жертв заманивают на поддельные ювелирные сайты

Специалисты Bi.Zone Digital Risk Protection фиксируют рост количества фишинговых доменов, связанных с продажей ювелирных изделий. В феврале 2026 г. выявлено около 30 мошеннических сайтов с однотипным визуальным оформлением. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Вероятнее всего, всплеск активности злоумышленников связан с чередой праздников: Днем всех влюбленных и предстоящим Международным женским днем. Только в феврале 2026 г. обнаружено почти 30 мошеннических доменов, а в начале марта их может стать еще больше.

Чтобы оформить заказ, жертва должна указать контактные данные: ФИО, телефон, адрес и email. Злоумышленники разработали сайт таким образом, чтобы пользователь ввел всю необходимую информацию, иначе заказ оформить не получится. Предположительно, схема рассчитана на кражу денег: после заполнения формы продавец может связаться с жертвой, чтобы запросить данные банковской карты.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Интересно, что выявленные в феврале сайты однотипные — многие из них идентичны по визуальному оформлению, а домены практически не отличаются друг от друга. По умолчанию на ресурсах предлагается контент на английском языке, однако можно перейти и на русский. Такая же опция и с ценами: изначально стоимость указана в долларах, но ее также можно отобразить в евро и рублях. При этом сайты размещены в российской доменной зоне. Вероятно, злоумышленники рассчитывают привлечь потенциальных жертв иностранным качеством или ассортиментом, который может отличаться от продукции привычных российских брендов. Предлагая большие скидки и акции, мошенники стимулируют пользователей активнее оформлять заказы».

Обезопасить себя в предпраздничный период можно, следуя простым правилам. Рекомендуем проводить транзакции только на официальных ресурсах и проверенных платформах. А чтобы выявить мошеннический сайт, стоит обратить внимание на адресную строку: фишинговый домен может отличаться от оригинального всего одним символом. Таким образом, мошенники рассчитывают на невнимательность пользователей.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного

Бывший разработчик Google пытался передать коммерческую тайну в Китай

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

У налоговой службы Южной Кореи угнали криптоконфискат на миллионы долларов

В США осудили мошенницу, торговавшую сертификатами подлинности к продуктам Microsoft

Новейшая «фишка» ультрадорогих смартфонов Samsung убивает зрение. Ее мечтают скопировать китайцы. Видео

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще