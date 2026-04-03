Холдинг «Цикада» нарастил выручку на 38% по итогам 2025 года

Холдинг «Цикада» объявил о том, что увеличил выручку на 38% по итогам 2025 г. В сравнении с 2024 она составила 6,2 млрд руб. Компания в очередной раз превысила показатели предыдущего года и удвоила количество заказчиков по направлению информационной безопасности.

«Рост выручки по результатам 2025 г. обусловлен повышением спроса на продукты и услуги информационной безопасности. Только за данный отрезок времени количество проектов увеличилось почти вдвое. Кроме того, компания вышла на стабильный доход от реализации ПАКов, выпускаемых под собственной торговой маркой для госсектора и крупного бизнеса. В планах на предстоящий год стоит сразу несколько ключевых задач – продолжить рост в части развития киберустойчивости ключевых заказчиков, запустить продажи СДЗ «Биоключ» и развивать профильные компетенции через усиление взаимодействия с вузами», – сказал генеральный директор холдинга «Цикада» Александр Колосов.

В 2025 г. холдинг завершил ряд крупных проектов для государственных организаций и крупного бизнеса. Среди ключевых заказчиков холдинга: «Мосводоканал», ФГУП «Охрана» Росгвардии, «Мосинжпроект», Комитет по информатизации и связи правительства Санкт-Петербурга, Социальный Фонд России.

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов
«Холдинг в очередной раз показывает стабильный рост финансовых показателей, который опережает средние темпы рынка. «Цикада» обеспечивает безопасность от физических и цифровых угроз, при этом используя преимущественно комплексный подход к защите интегрируя лучшие решения – это главное преимущество перед конкурентами. В 2026 г. компания планирует выйти на новые рынки, расширить представительство в регионах России и увеличить продажи собственных продуктов, пройдя сертификацию регуляторов», – сказала заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу холдинга «Цикада» Юлия Воробьева.

Ранее холдинг «Цикада» сообщил о подписании договора о сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН) и завершении разработки новой линейки аппаратно-программных средств доверенной загрузки «Биоключ», построенной на единой технологической платформе.

Другие материалы рубрики

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

В российских ИТ новый парадокс – программистов стало слишком много, а безопасников катастрофически не хватает

Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения

Миллионы программистов в большой беде. Хакерами взломана одна из самых популярных библиотек JavaScript

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

«Цифра» дала сбой. Гигантский порт перешел на бумажный документооборот из-за атаки хакеров

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще