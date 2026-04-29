«Перспективный мониторинг»: мошенники эксплуатируют доверие людей к государственным и массовым цифровым сервисам

Компания «Перспективный мониторинг» (входит в ГК «ИнфоТеКС») опубликовала результаты исследования мошеннической активности в апреле 2026 г. Наиболее популярными исследователи называют пять мошеннических схем. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИнфоТеКС».

Эксперты «Перспективного мониторинга» обращают внимание, что злоумышленники все чаще используют не только прямые финансовые приманки, но и сценарии, связанные с захватом цифровой личности: аккаунтов портала «Госуслуги», мессенджеров, маркетплейсов и иных популярных сервисов.

Захват аккаунтов «Госуслуг», мессенджеров и маркетплейсов

Вместо прямой кражи денег злоумышленники все чаще пытаются получить контроль над цифровой личностью. Они просят назвать SMS-код под предлогом подтверждения оплаты ЖКХ, медицинских и образовательных услуг, штрафов, замены документов, оформления доставки.

Поддельные госуведомления

В связи с сезоном подачи деклараций ФНС, в электронных письмах злоумышленники сообщают о задолженности по налогам, ошибке в декларации и предлагают перейти на поддельный сайт, либо скачать вредоносный файл якобы для перепроверки данных.

Новая волна квишинга

Мошенники наклеивают поддельные QR-коды поверх оригинальных на парковочных терминалах, электросамокатах, на столиках в кафе, а также печатают поддельные квитанции для оплаты услуг ЖКХ, размещая на них собственные QR-коды. При сканировании такого QR-кода жертва попадает на фишинговую страницу оплаты услуг или загрузки ВПО.

Тематические схемы

В период подготовки к Пасхе злоумышленники рассылали в мессенджерах праздничные открытки с вложенной ссылкой, предлагая посмотреть поздравление, поучаствовать в конкурсе или получить подарок. При переходе по ссылке пользователь попадал на фишинговый сайт или инициировал загрузку ВПО. В преддверии майских праздников мошенники распространяют фейковые сообщения о «новых» социальных выплатах, используя в оформлении текста логотипы официальных сервисов.

Лже-поисковики

В преддверии Дня Победы мошенники выдают себя за представителей поисковых отрядов. Они рассылают сообщения о том, что нашли данные о пропавшем в годы Великой Отечественной войны родственнике жертвы и просят перейти по ссылке, а затем отправить код из SMS.

«Ключевой особенностью месяца стала эксплуатация доверия к государственным и массовым цифровым сервисам. Мошенники маскировали атаки под уведомления ФНС, сообщения о штрафах, социальных выплатах, доставке, оплате ЖКХ и других привычных бытовых процессах. Это повышает вероятность перехода пользователя по вредоносной ссылке или передачи кода подтверждения. В целом апрельские схемы демонстрируют переход от массовых однотипных рассылок к более контекстным и правдоподобным сценариям, основанным на срочности, доверии к официальным брендам и привычке пользователей быстро подтверждать операции через SMS, ссылки и QR-коды», — сказала Анна Хромова, заместитель начальника отдела исследований киберугроз «Перспективного мониторинга».