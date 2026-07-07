«Перспективный мониторинг»: мошенники в июне активно эксплуатирую темы дефицита топлива и Чемпионата мира по футболу

Эксперты «Перспективного мониторинга» (входит в ГК «ИнфоТеКС») выявили в июне несколько мошеннических схем, которые могут быть успешными благодаря эксплуатации острых для населения тем. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИнфоТеКС».

Чемпионат мира по футболу

Масштабное спортивное событие мирового уровня неизбежно привлекает внимание миллионов болельщиков. Этим пользуются мошенники, проводя свои фишинговые кампании.

Магазины сувенирной продукции. Злоумышленники используют поддельные сайты, которые маскируют под популярные магазины сувенирной и спортивной продукции. Отличительная особенность — низкая стоимость товаров в сравнении с оригинальным продавцом. При помощи таких веб-сайтов злоумышленники получают деньги, личные данные жертв и реквизиты их банковских карт.

Стриминговые площадки. Злоумышленники создают поддельные сайты, которые обещают бесплатный доступ к трансляциям матчей чемпионата мира. Клик на кнопку «Смотреть» открывает регистрационную форму, а затем страницу для оплаты бессрочного доступа к просмотру всех матчей турнира.

Некоторые сайты этой категории предлагают авторизацию через чат-бот в мессенджере, который присылает код для авторизации на сайте трансляции. После подтверждения пользователя перенаправляет на страницу оплаты подписки.

При помощи таких сайтов мошенники воруют деньги и персональные данные.

Рассылки букмекерских компаний. Мошенники рассылают на электронную почту и в мессенджеры рекламу поддельных сервисов футбольной аналитики и прогнозов, доступ к которым необходимо оплатить. Жертву завлекают классическими схемами: ограниченное количество свободных мест и навязыванием спешки. Эксперты «Перспективного мониторинга» обнаружили большое количество новых зарегистрированных страниц в рамках одной фишинговой кампании.

Участие в подобных активностях грозит потерей денег и попаданием в руки мошенников персональных и платежных данных, введенных на сайте.

Ситуация на топливном рынке

Мошенники эксплуатируют сложную ситуацию на автозаправках, «продавая» бензин в обход официальных ограничений.

Ваучеры на бензин. Мошенники создают поддельные сайты крупных российских банков, на которых предлагают ваучеры на заправку от 20 до 100 литров по программе лояльности. Для участия пользователю необходимо пройти «идентификацию личности»: указать ФИО, номер телефона и реквизиты банковской карты. Жертва остается обманутой, зато мошенники получают контроль над ее личным кабинетом в банковском сервисе.

Бронирование бензина. Мошенники под видом представителей крупных брендов сетей АЗС предлагают зарезервировать некое количество литров бензина. Чтобы оставить заявку, необходимо указать номер телефона, привязанный к мессенджеру, а также направленный в мессенджер код для подтверждения.

В действительности код, направленный жертве, является кодом безопасности из мессенджера. Передав номер телефона и код злоумышленникам, жертва рискует предоставить доступ к своему аккаунту, который позже используется для различных целей: доступ к файлам и переписке, мошенничество с целью кражи денег у контактов пользователя, распространение вредоносных файлов, передача или продажа аккаунта другим киберпреступникам.

Абитуриентские кампании

Во время приемной кампании выпускники и их родители сталкиваются с повышенной эмоциональной нагрузкой. Высокий конкурс на бюджетные места и сжатые сроки подачи документов усиливают тревожность и неуверенность. Именно этим и пользуются мошенники.

Порталы для проверки результатов ЕГЭ. Мошенники создают поддельные ресурсы, имитирующие официальные порталы для проверки результатов ЕГЭ и подачи апелляций. Внешний вид таких сайтов полностью копирует дизайн государственных сервисов.

Исследователи «Перспективного мониторинга» обнаружили также предложения о повышении экзаменационных баллов, организации внеочередной пересдачи или гарантированном поступлении в вуз «по связям».

Поверив мошенникам, жертва теряет деньги и рискует скомпрометировать свои персональные данные и платежные реквизиты, которые впоследствии могут быть использованы для других мошеннических схем.

Гарантированное поступление в вуз. Мошенники под видом представителей крупных предприятий создают поддельные сайты, где предлагают «забронировать» место по целевому набору. От абитуриентов требуют заполнение анкеты, куда необходимо внести паспортные данные, СНИЛС и код из SMS. По этой схеме злоумышленники получают полный доступ к профилю жертвы на «Госуслугах».

Сезон отпусков

Сезон отпусков традиционно сопровождается ростом количества зарубежных поездок, однако для россиян доступ к привычным платежным инструментам за границей существенно ограничен. Для этого люди прибегают к использованию сервисов, которые помогают сэкономить время и облегчить отдых, чем активно пользуются мошенники.

Иностранные банковские карты для россиян. Мошенники через поддельные сайты предлагают помочь открыть счет и выпустить карту в заграничных банках для оплаты иностранных сервисов. Для повышения доверия сайты маскируют под существующие финансовые сервисы и используют формулировки «официальное оформление» и «гарантированная оплата за рубежом». Пользователям обещают быстрое оформление, удаленное открытие счета и возможность беспрепятственно оплачивать зарубежные сервисы.

В действительности такие сайты используются для сбора персональных и платежных данных, а также получения предоплаты за несуществующие услуги.