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Security Vision и «Гарда» интегрировали платформы TIP и NDR для автоматической защиты от киберугроз

Компании Security Vision, разработчик и поставщик платформы для автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности, и «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, завершили интеграцию решения Security Vision TIP (Threat Intelligence Platform) и комплекса «Гарда NDR».

В рамках технологического партнерства настроен автоматический обмен верифицированными индикаторами компрометации (IoC) между центром управления угрозами и системой анализа сетевого трафика и реагирования. Security Vision TIP агрегирует индикаторы из внешних и внутренних источников, нормализует их и обогащает контекстом: тактиками злоумышленников, информацией о вредоносном ПО, хэшами файлов и подозрительными сетевыми адресами.

Комплекс «Гарда NDR» непрерывно анализирует сетевой трафик и телеметрию с помощью поведенческой аналитики и машинного обучения, выявляя скрытые угрозы, в том числе в зашифрованных каналах. В основе продукта – совокупность более 80 детекторов аномалий на базе моделей машинного обучения (ML), глубокий разбор содержимого сетевых пакетов (DPI) и анализ телеметрии (Netflow), сигнатурный анализ (IDS), ловушки и приманки Deception.

Благодаря интеграции Security Vision TIP автоматически передает в «Гарда NDR» только критически важные, прошедшие верификацию IoC. Это позволяет NDR расширить механизмы обнаружения данными об угрозах, точнее их детектировать и быстрее реагировать на инциденты. Аналитики освобождаются от ручного обновления баз и могут сосредоточиться на расследовании приоритетных угроз.

«Для нас важно не просто собирать данные об угрозах, а делать их сразу готовыми к использованию в системах защиты, – отметила коммерческий директор Security Vision Екатерина Черун. – Интеграция с «Гарда NDR» закрывает одну из ключевых задач автоматизации: аналитики получают релевантные индикаторы без ручной настройки, а время реакции на инциденты сокращается. Мы рады, что партнерство позволяет предложить заказчикам готовый и отлаженный механизм, который реально упрощает ежедневную работу специалистов ИБ».

«Интеграция Security Vision TIP и «Гарда NDR» объединяет данные киберразведки и сетевого анализа, позволяя автоматически использовать верифицированную информацию об угрозах для более точного обнаружения и оперативного реагирования на инциденты. Такой подход помогает заказчикам повысить эффективность противодействия современным угрозам», – сказал Станислав Грибанов, руководитель продуктового направления «Гарда».

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