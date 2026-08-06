InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с мессенджером YuChat

ГК InfoWatch и компания «Унисон» подтвердили совместимость своих продуктов — DLP-системы InfoWatch Traffic Monitor и корпоративного мессенджера YuChat. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Корпоративный мессенджер YuChat выполнен в привычном для современного мессенджера дизайне, однако его функционал предназначен для потребностей бизнеса. Он позволяет обмениваться сообщениями и файлами в личных и групповых чатах, проводить опросы, отправлять голосовые сообщения, ставить реакции, делиться экраном. При этом в чатах можно ставить задачи с исполнителями и дедлайнами, настраивать права доступа и подключать интеграции с CRM и таск‑трекерами. Мессенджер работает на всех основных платформах, включая российские ОС.

DLP-система InfoWatch Traffic Monitor — комплексная система для предотвращения утечек данных, обнаружения и устранения даже самых сложных ИБ-угроз. Интеграция с YuChat работает через открытый API, поэтому не потребует перенастройки ИТ-инфраструктуры и развертывания дополнительных средств защиты. Все политики контроля настраиваются централизованно в консоли InfoWatch.

Работая с YuChat, DLP-система в автоматическом режиме проверяет сообщения и вложения на наличие коммерческой тайны, персональных данных и другой чувствительной информации. В зависимости от настроек сообщение может быть либо доставлено с уведомлением офицера безопасности, либо заблокировано до проверки. При этом пользователи YuChat не заметят вмешательства — DLP-система не влияет на интерфейс и скорость работы мессенджера.

«Практика показывает, что сотрудники компаний подходят к коммуникации через мессенджеры менее формально, чем к переписке по электронной почте. Это повышает риск утечек — например, пересылку персональных данных, конфиденциальной информации и документов, которым необходимо оставаться в определенном контуре. Тем не менее использование мессенджера ускоряет рабочие процессы и делает их удобнее. Мощный функционал YuChat обеспечивается глубокой интеграцией в бизнес-процессы компании, поэтому внедрение средств защиты данных очень важно. Интеграция с InfoWatch Traffic Monitor решает эту задачу», — сказал старший менеджер по развитию продуктов ГК InfoWatch Тимур Галиулин.

«Безопасность — один из главных приоритетов YuChat. Мы прикладываем значительные усилия, чтобы наши клиенты пользовались действительно безопасным мессенджером. Интеграция с лидирующим продуктом по защите данных, таким как InfoWatch Traffic Monitor — большой шаг в части корпоративной безопасности для нас и наших клиентов», — отметил CEO YuChat Владимир Стригун.