beCloud внедрил Standoff Defend для постоянной практики команды своего центра кибербезопасности

Белорусский облачный провайдер beCloud внедрил онлайн-полигон Standoff Defend компании Positive Technologies. Специалисты центра кибербезопасности (SOC) beCloud будут регулярно расследовать на полигоне сложные атаки. Это первое внедрение Standoff Defend в Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

«Количество киберугроз стремительно возрастает, объектами атак по всему миру становятся все организации без исключения: государственные учреждения, промышленные предприятия, бизнес. Специалисты SOC отражают масштабные фишинговые кампании, атаки шифровальщиков, атаки на цепочки поставок. После формирования высокоуровневой команды центра кибербезопасности beCloud и внедрения ключевых средств защиты мы поставили перед собой задачу — создать условия для постоянного развития аналитиков», — отметил Дмитрий Пономаренко, начальник центра кибербезопасности beCloud.

Для этого в 2026 г. облачный провайдер внедрил программу Standoff Defend Pro. Она включает сценарии сложных атак и менторство Positive Technologies. В нее входят 12 сценариев APT-атак — эмуляции тактик и техник реальных группировок, а также сценарии, основанные на действиях участников кибербитв Standoff, — и свыше 100 практических кейсов: отдельные этапы и полные цепочки атак для отработки гипотез и сопоставления данных из разных источников.

Проект стал первым внедрением Standoff Defend в Белоруссии. Он продолжает сотрудничество beCloud и Positive Technologies в области развития практических навыков специалистов по информационной безопасности.

На онлайн-полигоне специалисты расследуют кибератаки: сценарии запускаются несколько раз, в том числе и с измененными артефактами компрометации. Благодаря этому аналитики не только запоминают конкретные индикаторы, а учатся находить признаки атаки и восстанавливать ход событий в новых условиях.

«До начала работы с проектом команда beCloud участвовала в мероприятиях и кибербитвах Standoff. Этот опыт показал, что работа со сложными новыми сценариями постоянно возникающих кибератак помогает получить дополнительные знания отдельным специалистам и понять, как команда действует во время расследования», — сказал Дмитрий Пономаренко.

«beCloud пришла к Standoff Defend уже с работающим SOC и опытной командой. На этом этапе вопрос обычно не в том, умеют ли аналитики пользоваться средствами защиты. Важно, как они действуют, когда привычного сценария нет: связывают ли события между собой, как быстро проверяют версии и обмениваются результатами. Именно это команда будет отрабатывать на полигоне», — сказала Елена Молчанова, бизнес-лидер киберполигона Standoff.

Программа занятий была разработана облачным провайдером совместно с Positive Technologies. Сценарии подобраны с учетом уровня специалистов центра кибербезопасности — к программе были подключены сотрудники с разным профессиональным опытом. Тренироваться в рамках программы специалисты beCloud будут до конца 2026 г.

Программу дополняют воркшопы, которые помогают разобрать результаты расследований и настроить обучение под уровень команды, а также база знаний для самостоятельного погружения в техники атак между тренировками.