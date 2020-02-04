Операционные технологии управляют оборудованием в критически важных инфраструктурах. И они отделены от традиционных ИТ-сетей. Их интеграция - одна из основ Индустрии 4.0. Но 90% компаний отдаляются от цели, потому что не могут обеспечить безопасность ОТ-сетей.

ОТ-системы, управляющие оборудованием в КИИ - под серьезной угрозой. В 85% случаев они беззащитны даже перед повторными атаками одних и тех же зловредов. Всему виной - цифровизация, которая вынуждает ОТ- и ИТ-сети интегрироваться. Данные становятся ближе к оборудованию КИИ, а хакеры - к данным.

Microsoft разрешила полностью отключать слежку за пользователями в Windows 10

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В Windows 10 появилась функция полного отключения телеметрии – слежки за действиями пользователей и отправки данных на серверы Microsoft. Нововведение распространяется только на корпоративных пользователей.



Windows 10 без «всевидящего ока»

Корпорация Microsoft позволила корпоративным пользователям ОС Windows 10 отключать телеметрию, присутствующую в системе с момента выхода ее первой стабильной версии летом 2015 г. Изменения пока не коснулись обычных потребителей, и Microsoft не сообщает, когда именно они получат возможность отключать слежку за ними.

Изменения в вопросах, касающихся телеметрии, были обнаружены специалистами Баварского государственного управления по надзору и защите информации (Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Германия). По их словам, новые опции были внедрены в обновление 1909, распространение которого началось в конце 2019 г.

Корпоративные пользователи Windows 10 теперь могут оставить Microsoft без их персональных данных

Как отметили сотрудники ведомства, они обнаружили возможность полного отключения телеметрии в ходе проверки одной из рабочих станций под управлением Windows 10. Сама Microsoft не сообщала о появлении в ОС данной функции.

Выявившие новую функцию в Windows 10 эксперты отметили, что полное отключение может быть небезопасным. «В новой конфигурации Windows 10 нельзя отключать лишь запросы серверов Microsoft, поставляющих криптографические сертификаты. Сделано это потому, что эти серверы нужны для подтверждения безопасной работы Windows 10. Отключить эти вызовы можно вручную, но делать это не рекомендуется из соображений безопасности», – отметили представители немецкого регулятора.

Какие данные собирает Microsoft

В 2017 г. Microsoft выпустила обновление Creators update для Windows 10, в котором разделила всю собираемую о пользователе информацию на два раздела – базовый и полный. В базовый вошли сведения о компьютере, на котором запускается ОС, а также данные о качестве работы системы и подробности о совместимости приложений и Windows Store.

Полный комплект включает общую информацию, данные об использовании продуктов и сервисов, установке приложений, потреблении контента, а также о просмотре страниц, поиске и запросах в интернете. Сюда же относятся сведения о рисовании, наборе текста и распознавании речи, данные о лицензии и приобретении. Другими словами, полный набор подразумевает сбор сведений о практически любой деятельности пользователя за ПК под управлением Windows 10. После установки обновления Creators update пользователи получали возможность деактивировать один из них.

Вторая попытка

Microsoft планировала разрешить корпоративным клиентам полное отключение телеметрии еще осенью 2015 г. после того, как через два дня после релиза Windows 10 в июле 2015 г. на нее обрушился шквал критики пользователей из-за слежки за ними. Они были недовольны тем, что Microsoft собирает слишком разнообразный объем данных о них и затем использует информацию, в том числе, для показа персонифицированной рекламы.

Выпустить важный для многих апдейт и позволить отключать «всевидящее око» Microsoft собиралась до конца 2015 г. В более поздних версиях ОС такая опция действительно появилась, но Windows продолжала следить за пользователями даже после ее активации.

Как сообщал CNews, о проблемах с постоянно работающей телеметрией стало известно в декабре 2018 г. Проблема оказалась в том, информация об активности пользователей воспринималась самой ОС как диагностическая, и в результате она продолжала передавать ее на серверы Microsoft.

Действенные способы полной блокировки телеметрии

Полностью отключить слежку за пользователями можно не только в корпоративной, но и в пользовательских версиях Windows 10, однако стандартными средствами сделать это не получится. Реализация возможна путем внесения определенных изменений в реестр вручную.

Также для этого может использоваться дополнительное программное обеспечение, первые образцы которого появились практически сразу после выхода самой Windows 10. К такому роду ПО относится приложение Disable Windows Spying (DWS).