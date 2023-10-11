Спамерам в России больше нет места. Номера для обзвона отныне блокируются за считанные минуты

Номера, с которых звонят спамеры и мошенники, теперь будут блокироваться спустя пару минут после появления жалобы на них. Раньше на это уходило до трех дней, и нужно было оставлять заявку на сайтах ФАС и операторов связи. МТС сделал сервис более удобным – отправить жалобу можно через мобильное приложение оператора.



Спамерам не дают работать

В России радикально изменились правила блокировки телефонных номеров, с которых поступают звонки рекламного и мошеннического характера. Если раньше после поступления жалобы от абонента на отключение номера оператором уходило до трех дней, то теперь этот промежуток сократился в сотни раз – с 72 часов или 4320 минут до нескольких минут. Об этом CNews сообщили представители оператора МТС.

К моменту выхода материала столь значительно ускорить реагирование на жалобы операторов смог только МТС. В фирменном приложении оператора появилась опция отправки жалобы на мошенника или спамера с указанием его номера. Обработка жалобы занимает пару минут. Найти нужную кнопку можно в разделе «Поддержка» в приложении «Мой МТС». Обращения абонентов обрабатываются с помощью алгоритмов Big Data.

Что изменилось

Система жалоб на спамеров и злоумышленников действует в России с лета 2022 г. Как сообщал CNews, ее создала Федеральная антимонопольная служба России (ФАС), но идеальной, с учетом того, как она реализована, назвать ее нельзя.

Фото: Правительство Республики Крым Россиянам приходится самим жаловаться на рекламные и опасные звонки - операторы так и не научились блокировать их самостоятельно

Чтобы пожаловаться на нежелательный входящий звонок, нужно зайти на сайт ФАС, найти нужную форму, заполнить ее и отправить, после чего обращение будет рассмотрено в течение трех дней. Аналогичные сервисы появились на сайтах крупнейших операторов связи, но в течение длительного времени отсутствовали в их фирменных мобильных приложениях, а ими абоненты пользуются, вероятнее всего, намного чаще, чем сайтом.

«Мы действительно в прошлом году запустили совместно с ФАС сервис для блокировки нежелательной рекламы, которая поступает абонентам без их согласия, – сказал CNews Андрей Бийчук, директор продукта «Защитник» МТС. – Обработка заявки занимала около 72 часов и подать ее можно было через заполнение электронной формы, не всем пользователям это было удобно. Мы создали удобный и быстрый сервис для отправки жалоб. Пару кликов в мобильном приложении, и номер отправится в блокировку через несколько минут. Мы уже видим, что клиенты активно начали пользоваться новой возможностью».

Опасности официально нет

Поскольку обработка жалоб за спамеров осуществляется при помощи алгоритмов, то, теоретически, может существовать вероятность, что в «черный список» попадут номера ни в чем не повинных абонентов российских операторов связи. Андрей Бийчук, однако, заверил CNews, что это невозможно.

«Алгоритмы Big data проверяют номер по многим параметрам прежде, чем отправят в блокировку, – сказал CNews Андрей Бийчук. – Номер будет заблокирован сразу после обращения клиента, если у этого номера уже были признаки несанкционированной рекламы».

На вопрос CNews, как быть владельцу номера, не участвующего в обзвонах, если такое случится, Андрей Бийчук не ответил. Он подчеркнул лишь, что «такой вероятности нет».

Статистика вселяет надежду

Возможность пожаловаться на спамеров есть и в сервисе «Защитник» в экосистеме МТС. Представители оператора сообщили CNews, что за первые девять месяцев 2023 г. абоненты МТС воспользовались ею более 1,5 млрд раз. Это приблизительно на треть больше, чем в период с 1 января по 30 сентября 2022 г.

На вопрос редакции об эффективности системы жалоб через приложение МТС Андрей Бийчук ответил: «Уверен, новый функционал будет эффективен в борьбе со спам-звонками. Чем больше жалоб приходит от абонентов, тем эффективнее мы блокируем спам-номера».

Реальная ситуация удручает

Не исключено, что, получив возможность потратить минимум своего времени на отправку жалобы на нежелательный звонок, россияне действительно станут делать активно пользоваться ею, тем самым отбирая у мошенников и рекламщиков номера телефонов. Но пока что в ситуация со спам-вызовами в России лишь ухудшается.

В начале октября 2023 г. CNews писал, что в январе 2023 г. рекламщики пытались позвонить россиянам 28,5 млн раз, а к августу 2023 г. таких звонков стало 48,5 млн. Другими словами, менее, чем за год их количество выросло 35%, то есть придуманная ФАС система пока не очень эффективна.