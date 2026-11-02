Android-смартфон можно дистанционно превратить в «кирпич» одиночным SMS-«убийцей»

SMS-«убийца» для Android

В мобильной операционной системе Google Android обнаружена уязвимость, которая позволяет злоумышленнику аварийно завершить сеанс сотовой связи жертвы или вызвать сбой ОС смартфона – при помощи особым образом оформленного текстового сообщения, пишет Bleeping Computer.

Критической уязвимости, получившей неформальное название «SMS смерти» (“SMS of Death”), присвоен идентификатор CVE-2026-58882. Брешь относится к классу zero-click, то есть для ее эксплуатации не требуются какие-либо действия со стороны жертвы. Более того, в данном случае жертва может даже и не догадываться о том, что была атакована злоумышленником, поскольку Android сперва обрабатывает поступающие SMS в фоновом режиме и лишь после этого они начинают отображаться в разделе входящих сообщений. В случае с SMS-«убийцей» сбой происходит до завершения обработки сообщения.

Информацию об уязвимости CVE-2026-58882 и эксплойт для нее опубликовал исследователь в сфере ИБ Марк Бла (Mark Blah). По его словам, Google закрыла брешь в рамах обновления от октября 2026 г. для Android версий с 14 по 17 включительно, однако этот факт не отражен в официальном бюллетени по безопасности и обновлениям ОС, а Android 12 и 13 по-прежнему остаются уязвимыми.

Механизм срабатывания уязвимости

Как поясняет Бла, уязвимость обусловлена некорректной проверкой значения длины заголовка в функции Android WapPushOverSms.decodeWapPdu, которая служит для обработки принятого служебного SMS в формате WAP Push.

Фото: mammela / Pixabay Подготовлено SMS-«убийца» для Android

При применении этой функции к специальному WAP Push-сообщению “01 06 88 80 80 80 00 BE” длинной 8 байт, подготовленному злоумышленником, из него считывается значение, указывающее на длину заголовка, которое декодируется и помещается в переменную типа long (64-битное целое число). Затем оно преобразуется в 32-битное целое число со знаком (int) без должной проверки возможного выхода за границы диапазона.

Максимальное положительное значение в переменной типа int составляет 2147483647, а полученное при приведении типов – больше него, поэтому в переменную помещается значение с противоположным знаком, то есть -2147483648. После этого создается массив для хранения заголовка, размер которого задается с использованием той самой переменной со значением, ставшим отрицательным числом. Это в свою очередь приводит к возникновению исключения NegativeArraySizeException, обработка которого в данном случае разработчиком предусмотрена не была, в результате чего аварийно завершается com.android.phone – основной процесс Android, обеспечивающий работу телефонной связи, причем без какого-либо уведомления для пользователя.

Функции телефона после получения такого SMS блокируются на 1-2 секунды – примерно столько необходимо для перезапуска com.android.phone, отмечает исследователь.

Примечательно, что если сотовый оператор будет продолжать попытки доставки этого сообщения (механизм Carrier Redelivery), то злоумышленник имеет возможность вывести смартфон жертвы из строя на продолжительный срок – до недели за счет единственного SMS. Серия из 20 сообщений способна превратить девайс в постоянно перезагружающийся «кирпич» на неопределенное время. К счастью, это поправимо с помощью инструмента отладки Android – ADB или сброса устройства к заводским установкам.

Марк Бла утверждает, что атака срабатывает в 100% случаев, что проверено на ряде смартфонов линейках Galaxy и A компании Samsung, а также на Google Pixel 9 с апрельской прошивкой.

Похожие бреши в iOS

В 2015 г. в Apple iOS, под управлением которой работают смартфоны iPhone, был обнаружен баг, позволяющий перезагрузить чужой iPhone, просто отправив на него текстовое сообщение iMessage. Проблема тогда оказалась связана с обработкой символов арабского алфавита.

В 2019 г. в iMessage была найдена уязвимость, которая позволяет вывести из строя iPhone. Баг был обнаружен участницей Google Project Zero Натали Силванович (Natalie Silvanovich). Восстановить работу устройства было возможно, но с потерей всех данных.