Росбанк выбрал Group-IB в качестве стратегического партнера по кибербезопасности

Росбанк, входящий в международную финансовую группу Société Générale, объявил о стратегическом партнерстве в области кибербезопасности с международной компанией Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Использование цифровых технологий является одним из ключевых элементов стратегии банка, поэтому Росбанк на постоянной основе совершенствует антифрод-контур, в том числе с учетом роста мошенничества, связанного с социальной инженерией, в отношении клиентов банков.

По данным Group-IB, мошенничество с использованием приемов социальной инженерии занимает первое место по степени распространения угрозы для клиентов банков в России. В первую очередь, речь идет о телефонных звонках. При этом, как отмечают в Росбанке, пропорция по количеству атак на юридических и физических лиц с начала года демонстрирует перевес в пользу последних: если в 2018 г. на розничных клиентов приходилось 35% мошеннических действий, то за 2019 г. этот показатель вырос до 65%.

«В 2019 г. мы вышли на новый уровень партнерства с компанией Group-IB. В Росбанке для всех клиентов успешно внедрена технология Secure Bank, позволившая существенно увеличить эффективность системы противодействия мошенничеству за счет анализа клиентских устройств и поведения клиентов при работе с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Secure Bank показал высокую скорость и качество выявления подозрительной активности в каналах ДБО на ранней стадии. Это позволило нам снизить нагрузку на транзакционные системы антифрода, а главное, – значительно расширить возможности для анализа и предотвращения потенциальных атак», — сказал Михаил Иванов, директор департамента информационной безопасности Росбанка.

Интеграция технологий Anti-Malware-on-client с системой поведенческого анализа Secure Bank позволяет выявлять и блокировать мошеннические атаки с использованием приемов социальной инженерии, обнаруживать наличие удаленного управления, вредоносного программного обеспечения на пользовательском устройстве, а также веб-инъекции или применение украденных учетных данных. Основываясь на технологиях машинного обучения, графовом анализе связей, кросс-канальной аналитике, Secure Bank обеспечивает комплексную защиту цифровой личности пользователя и его онлайн-сессий с банком. На данный момент успешно завершены все пилотные испытания Group-IB Secure Bank: система внедрена в промышленную эксплуатацию для защиты клиентов – как физических, так и юридических лиц.

Кроме того, Росбанк более двух лет использует сервис Group-IB Brand Protection, который позволяет выявлять атаки на бренд, а также фишинговые сайты и мобильные приложения, используемые для атак на клиентов банка. За это время командой Brand Protection было заблокировано порядка 5 тыс. созвучных доменов, из которых 15% оказались мошенническими. Также было обнаружено и закрыто более 140 групп в социальных сетях «Вконтакте» и «Ок.ру», нелегально использовавших бренд банка.

Первым проектом Group-IB и Росбанка стало внедрение в 2016 г. системы Threat Detection System (TDS) — флагмана продуктовой линейки Group-IB. TDS используется для предотвращения кибератак на ранней стадии, детектирования угроз класса zero-day, а также существенно усиливает возможности оперативного реагирования на киберинциденты собственного SOC (Security Operation Center) банка.

«Росбанк является одним из примеров гибкого и адаптивного подхода к созданию работающей стратегии кибербезопасности, трансформирующейся с учетом появления новых угроз и вызовов рынка, — сказал Игорь Смирнов, коммерческий директор Group-IB, — Мы гордимся тем, что Росбанк как финансовый институт, отвечающий не только российским, но и международным стандартам, принял решение о расширении стека технологий Group-IB для обеспечения защиты своих клиентов. Это проактивная позиция, направленная на анализ киберугроз, хантинг за киберпреступниками и оперативное реагирование на любую нетипичную активность. Для нас честь работать с командой банка, разделяющей наш подход к кибербезопасности».