Corpsoft24 разработал технологию биометрической защиты ИС от несанкционированного доступа

Компания Corpsoft24 разработала технологию биометрической защиты информационных системы от несанкционированного доступа.

Сервисы биометрической защиты (СБЗ) информационных систем (ИС) учитывают все возможные варианты развития событий и гарантируют обладателю данных, что при аутентификации пользователя в момент ввода логина/пароля перед компьютером находится непосредственно владелец учетной записи. Попытка входа в систему под чужим логином окажется безуспешной.

СБЗ позволяют избежать подмены пользователя в случае, если авторизованный участник информационной системы отошел, не заблокировав компьютер, а другой сотрудник сел за его рабочее место и получил доступ в открытую ИС. Новая технология следит за тем, чтобы в любой момент работы в информационной системе перед экраном находился именно авторизованный пользователь, запустивший текущую сессию.

Данное решение актуально и в ситуации проведения силовыми структурами рейда по изъятию информации компании, когда вместо сотрудника за его компьютер с открытой ИС садится инспектор, задача которого — изучать, фотографировать и копировать данные.

Если на экран ИС из-за спины авторизованного пользователя смотрит посторонний человек, СБЗ также предпринимают необходимые меры, чтобы обезопасить данные. Решение Corpsoft24 гарантирует, что никто не подглядывает и не фотографирует информацию, отображающуюся на мониторе компьютера.

Поскольку технология биометрической защиты реализована в виде программного сервиса с набором функций, которые активизируются в защищаемой ИС как свои собственные, это обеспечивает быструю «бесшовную» интеграцию СБЗ в прикладные информационные системы компаний.