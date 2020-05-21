Eset: вредонос Ramsay похищает конфиденциальные данные из изолированных систем

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила новый вредонос для кибершпионажа — Ramsay. Он похищает конфиденциальную информацию из систем, не подключенных к интернету. Его разработчикам могут быть интересны объекты интеллектуальной собственности, документы, содержащие коммерческую тайну.

Архитектура Ramsay позволяет ему сканировать устройство, а затем собирать и хранить данные, ожидая возможности извлечь их из закрытой системы и передать вовне.

Вредонос постепенно совершенствуется, и к настоящему времени обнаружены уже три версии. При этом в последней применяются продвинутые технологии защиты от обнаружения, что делает Ramsay еще более опасным.

По данным Eset, зафиксировано несколько векторов заражения: эксплуатация старых уязвимостей Microsoft Word с 2017 г., распространение через USB-накопители и с помощью фишинга.

Ramsay имеет сходство с вредоносом Retro, разработанным южнокорейской преступной группировкой Darkhotel. Однако более точные данные о его происхождении на данный момент отсутствуют.