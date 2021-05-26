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BI.ZONE выяснила, что мотивирует россиян открывать фишинговые письма

Компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE определила, какие мотивы побуждают россиян открывать мошеннические письма.

Желание быстрых денег и бесплатных удовольствий оказалось самой популярной мотивацией. Ссылки в письмах с таким посылом открывают 45% потенциальных жертв. Следующим в рейтинге идет любопытство, оно заставляет 39% получателей кликнуть по вредоносной ссылке. Третье место занимает срочность с 38% уровнем открытия, и только потом страх — ссылки в письмах с пугающим сообщением открывают всего 35% россиян.

Исследование проводилось на основе сервиса Security Fitness. С его помощью BI.ZONE проводит учебные фишинговые атаки с целью выявить потенциально уязвимых сотрудников. Каждый сценарий включает создание почтового письма, симулирующего фишинг, с учетом актуальных тактик злоумышленников. Письма составляются с учетом различных психологических приемов, побуждающих к открытию «вредоносной» ссылки.

К примеру, в письмах, мотивирующих к быстрому заработку, жертве предлагается бесплатно или по минимальной цене заказать очень нужный для нее товар. Страх преобладает в письмах «компрометирующего» характера, когда мошенник пишет, что у него есть личные данные жертвы, и для предотвращения их распространения нужно отправить ему определенную сумму в биткоинах. Триггер срочности может присутствовать в письмах с приглашением на рабочие совещания, присланные якобы от имени руководства жертвы.

«Примечательно, что страх не всегда способен побудить пользователей ПК открыть вредоносную ссылку. Самыми популярными мотивами жертв оказались желание быстро разбогатеть и банальное любопытство. Именно поэтому в России набирают оборот вредоносные ссылки, эксплуатирующие желание быстрого заработка на трейдинге или криптовалютах», — отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

В BI.ZONE также сообщили, что некоторые злоумышленники предпочитают создавать фишинговые письма, которые объединяют сразу несколько посылов. Наибольший эффект достигается сочетанием мотивации к срочности и финансовой выгоде — такие письма открывают 53% потенциальных жертв.

Эльяс Касми

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