«T1 Cloud» запустил резервное копирование на базе решения «Кибер бэкап облачный»

Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о запуске инструмента для облачного резервного копирования данных на базе решения «Кибер бэкап облачный» компании «Киберпротект». Новый сервис формата Backup as a Service позволяет сервис-провайдерам обеспечивать надежную защиту данных пользователей и предоставлять услуги по резервному копированию.

Решение «Кибер бэкап облачный» доступно для подключения на облачной платформе «T1 Cloud». Оно полностью построено на российском ПО, адаптировано для отечественного рынка и отвечает задачам цифровой независимости. Управление задачами резервного копирования и восстановлением данных доступно из русифицированного веб-портала, с которым сможет работать сотрудник с любым уровнем технической подготовки. Решение для облачного резервного копирования позволяет защищать более 25 платформ – операционных систем, приложений и виртуальных сред различных производителей.

Из преимуществ этого решения перед аналогами можно отметить гибкость и стабильность услуги, адаптивность, уверенность в том, что бэкап будет работать без форс-мажоров, возможность хранить копии данных в облаке «Т1 Cloud», если нет возможности поддерживать собственное надежное хранение резервных копий. Клиенты смогут использовать как свои локальные площадки для хранения копий, так и гибридную схему, например, оперативные бэкапы хранить у себя, а архивные – в облаке.

«Среди облачных провайдеров все большую популярность приобретает «Резервное копирование как услуга». Облачный сервис гибридного резервного копирования «Кибер бэкап» облачный позволяет обезопасить данные и системы в любой среде – физической, виртуальной или облачной без капитальных затрат на внедрение. Это готовое решение для предоставления услуги Backup as a Service, которому доверяют наши партнеры – провайдеры услуг и заказчики», – сказал Сергей Шаров, менеджер по развитию облачного направления компании «Киберпротект».

«Мы предлагаем нашим клиентам альтернативное решение для резервного копирования данных, построенное на российском ПО. Клиенты получат возможность создавать бэкапы физических или виртуальных машины, баз данных и приложений. Резервные копии будут храниться в облачном репозитории «T1 Cloud», клиенты смогут получить к ним доступ из любой точки по облачной подписке», – отметила Анна Сёмина, менеджер по продуктам Backup as a Service «T1 Cloud».