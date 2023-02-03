Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России

Bi.Zone WAF получил сертификат ФСТЭК России. Теперь сервис могут использовать российские информационные системы, требующие обязательной сертификации средств защиты информации (СЗИ) в системе ФСТЭК России.

Межсетевой экран Bi.Zone WAF предназначен для многоуровневой защиты веб-приложений от кибератак. Разработка успешно прошла сертификационные испытания ФСТЭК России и теперь может использоваться для защиты критически важных систем.

Bi.Zone WAF позволяет блокировать кибератаки, противодействовать ботнет-активности и закрывать уязвимости веб-приложений. Сервисом управляет команда специалистов, которые настраивают его под особенности приложения и помогают в решении инцидентов.

Наличие сертификата подтверждает, что Bi.Zone WAF относится к межсетевым экранам типа «Г», имеет 4 класс защиты и соответствует 4 уровню доверия. Это значит, что решение можно применять для защиты веб-приложений значимых объектов критических информационных инфраструктур (КИИ) до 1 категории включительно, а также использовать его в тех системах, где требуется 1 класс или уровень защищенности: государственные информационные системы (ГИС), автоматические системы управления технологическим процессом (АСУ ТП), информационные системы персональных данных (ИСПДн). Теперь Bi.Zone WAF может защищать, например, веб-ресурсы, хранящие биометрические данные, или принадлежащие федеральным органам исполнительной власти.

«Количество кибератак на государственные, финансовые и другие информационные системы существенно возросло. Это, а также массовый отток зарубежных вендоров и ужесточившиеся требования к защите персональных данных, заставило участников рынка пересмотреть используемые ранее средства защиты, — сказал Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности Bi.Zone. — Межсетевой экран можно назвать ключевым элементом безопасности современных веб-ресурсов. Bi.Zone WAF — полностью российское решение такого класса. Теперь наш сервис можно использовать для противодействия киберугрозам в системах обработки данных, которые требуют обязательного наличия СЗИ, сертифицированных ФСТЭК России».