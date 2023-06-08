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BI.Zone зафиксировала атаки на ОПК и КИИ с целью шпионажа

Эксперты киберразведки BI.Zone проанализировали документы, которые преступники из группировки Core Werewolf использовали для отвлечения внимания жертв, и выяснили: основными целями шпионов стали российские организации, связанные с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой.

Для проникновения в учреждения атакующие использовали фишинговые письма со ссылками на опасные файлы, замаскированными под документы форматов docx и pdf: постановления и приказы, методические пособия, служебные записки и резюме. При открытии такого файла пользователь видел заявленный документ, в то время как на его устройство в фоновом режиме устанавливалась программа UltraVNC. Это легитимное ПО, которое часто используют для удаленного подключения к компьютеру. Атакующие же таким образом получали доступ к скомпрометированному устройству.

«Сегодня группы все чаще отказываются от вредоносного ПО в пользу легитимных или встроенных в операционную систему инструментов. Пример Core Werewolf в очередной раз доказывает эффективность таких методов в управляемых человеком атаках», — отметил Олег Скулкин, руководитель управления киберразведки BI.Zone.

Чтобы снизить риски подобных атак, необходимо выстраивать и реактивный, и проактивный подход к обнаружению киберугроз. Эксперты BI.Zone рекомендуют защищать электронную почту специализированными решениями, которые блокируют вредоносные письма. Кроме того, необходимо наладить мониторинг событий кибербезопасности, чтобы отслеживать подозрительное поведение легальных программ.

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