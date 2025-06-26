Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под Zoom и ChatGPT для кибератак на малый и средний бизнес в России

Специалисты «Лаборатории Касперского» проанализировали, под какие программы маскировались зловреды для кибератак на российский малый и средний бизнес (МСБ) в январе-апреле 2025 г. На первом месте оказался Zoom: под него мимикрировали около половины всех обнаруженных уникальных вредоносных и нежелательных файлов. Причем по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г/ их количество выросло на 48%. Анализ проводился на основе данных Kaspersky Security Network за январь-апрель 2024 и 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Кроме того, зловреды активно имитировали ИИ-инструменты. Количество вредоносных и нежелательных файлов, маскирующихся под ChatGPT, за четыре месяца 2025 г. выросло на 175% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г. Стали появляться вредоносные подделки под DeepSeek: после запуска в 2025 г. нейросеть быстро набрала популярность, чем и воспользовались атакующие. Также злоумышленники традиционно используют продукты Microsoft Office: Outlook, PowerPoint, Excel и Word.

Среди файлов-приманок, мимикрирующих под популярные программы, встречались загрузчики (40% случаев заражения), троянцы (25%) и рекламное ПО (22%).

«Чем популярнее сервис и чем больше обсуждений он вызывает, тем выше вероятность, что под него будут маскировать вредоносное или нежелательное ПО. Например, за период с января по апрель 2025 г. нам встречались подделки под ChatGPT. Таким образом злоумышленники по-прежнему подстраивают свои схемы под актуальную повестку и распространенные продукты, технологии и предложения рынка», — сказал Василий Колесников, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

«Программы для видеоконференций, ИИ-инструменты и другие онлайн-сервисы прочно интегрированы в бизнес-процессы современных компаний, в том числе небольших. Благодаря этим технологиям организации могут повысить удобство удаленных коммуникаций и оптимизировать рабочие процессы. Однако злоумышленники нередко используют популярность некоторых программ в своих целях, поэтому владельцам малого и среднего бизнеса важно проявлять осторожность и устанавливать только проверенные решения. Попытки сэкономить за счет применения нелицензионного ПО приводят к серьезным потерям — как финансовым, так и репутационным», — сказал Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса в «Лаборатории Касперского».

Для эффективной защиты небольших организаций «Лаборатория Касперского» рекомендует: обучать сотрудников навыкам цифровой грамотности, чтобы минимизировать риски атак с использованием методов социальной инженерии, в том числе фишинга; разработать подробный план реагирования на киберинциденты, задокументировать роли и ответственность сотрудников в случае ИБ-инцидентов; ввести систему поощрения для системных администраторов за отсутствие киберинцидентов. Это необходимо для того, чтобы специалисты, отвечающие за широкий спектр ИТ-задач, более ответственно относились к выбору ИБ-решений и реализации стратегии по защите компании; создавать резервные копии данных и хранить их в разных местах, включая офлайн-носители. Минимум раз в неделю рекомендуется сохранять важную информацию на внешних носителях, не подключенных к корпоративной сети; использовать только лицензионное ПО и регулярно его обновлять, следить за официальными заявлениями вендоров; установить на корпоративные устройства надежную защитную программу.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валерий Бадма-Халгаев, Мособлбанк: В ближайшем будущем ИИ будет интегрирован в большинство средств защиты информации

РЖД сбоит. Мобильное приложение не работает, сайт тормозит, билеты на сайте не купить

Легендарный российский софт вдруг превратился во вредоносное ПО. В опасности сотни миллионов пользователей. Решение уже найдено

Китайские хакеры начали использовать 10-балльную уязвимость в Cisco. О ней известно уже два года

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

Мощная хакерская группировка Qilin нанимает юристов для дополнительного давления на жертв

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще