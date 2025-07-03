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ITG Security получила статус аккредитованного центра «ГосСОПКА»

Российский сервис-провайдер и интегратор в области информационной безопасности ITG Security (входит в корпорацию ITG) сообщил о получении статуса корпоративного центра государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак («ГосСОПКА»). Аккредитация подтверждает соответствие требованиям Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. Теперь ITG Security может работать с субъектами критической информационной инфраструктурой (КИИ), выявлять атаки, реагировать на них и гарантировать компаниям соблюдение требований закона №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

В качестве центра «ГосСОПКА» сервис-провайдер будет получать индикаторы компрометации от тысяч участников системы по всей стране. Это даёт возможность отслеживать киберугрозы в реальном времени и предупреждать атаки до того, как они затронут инфраструктуру клиента. Кроме того, ITG Security может использовать данные об угрозах, направленных на государственные структуры, банки, энергетические и телекоммуникационные организации. Информация позволяет выявлять координированные атаки и быстро реагировать на них.

Партнёрство с ITG Security как центром «ГосСОПКА» подходит российским компаниям, которые не готовы создавать собственный центр мониторинга. Вместо этого сервис-провайдер берет на себя защиту и оперативное реагирование на угрозы, а также круглосуточный контроль ИТ-инфраструктуры клиента через собственный центр Security Operations Center.

«Все объекты критической информационной инфраструктуры должны соответствовать требованиям ФЗ-187. Это не только формальность, но и один из ключевых элементов национальной цифровой безопасности. Статус центра «ГосСОПКА» позволяет нам сопровождать клиентов от настройки систем защиты до реагирования на инциденты. Мы работаем с организациями разной зрелости и берем на себя техническую часть, включая взаимодействие с государственными структурами. Это значительно упрощает выполнение требований закона», — сказал Александр Зубриков, генеральный директор ITG Security, корпорация ITG.

К субъектам КИИ, для которых подключение к «ГосСОПКА» является обязательным, относятся государственные органы, медицинские учреждения, транспортные и энергетические компании, операторы связи, банки, а также предприятия атомной, оборонной и космической промышленности. Для этих организаций участие в системе закреплено в законодательстве и является необходимым условием обеспечения кибербезопасности.

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