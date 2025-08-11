Искусственный интеллект в новой версии Smart Fraud Detection 4.3: создание новых правил и моделей борьбы с фродом с помощью нейросетей

Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
«Фаззи Лоджик Лабс» и «Ростелеком» выпустили актуальное обновление флагманского продукта Smart Fraud Detection 4.3. Это интеллектуальная система противодействия мошенничеству нового поколения, благодаря которой стало возможным еще глубже анализировать поведение пользователей для более уверенного определения мошеннических операций.

Версия системы Smart Fraud Detection (SFD) 4.3 использует нейросети и технологии искусственного интеллекта. Они могут обнаружить мошенничество по известным шаблонам, а также самостоятельно создавать новые правила, выявлять скрытые поведенческие модели и аномалии. Такой подход значительно повышает эффективность защиты, делая борьбу с фродом более динамичной и надежной.

Дмитрий Рейдман, директор по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома», сказал: «Цифровые угрозы постоянно усложняются и эволюционируют. Мы стараемся предвосхищать эти угрозы, превращая передовые технологии, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, в мощное орудие защиты. Наше антифрод-решение — результат многолетнего опыта и глубокого понимания механизмов мошенничества. Постоянное совершенствование позволяет нам обеспечить бизнесам надежную безопасность и уверенный рост в эпоху цифровых вызовов».

Компания Fuzzy Logic Labs использует в SFD алгоритмы машинного обучения (ML) для построения моделей поведения клиентов и выявления аномалий. Система постоянно обучается на новых данных, что обеспечивает её адаптивность и надёжность. Например, обращая внимание на подозрительное скопление мелких переводов на ограниченное число получателей в короткий промежуток времени.

Для работы с современными данными и выявления мошенничества ML-модель SFD использует более 250 внутренних профилей и признаков, которые помогают точно оценить риск каждой операции. Среди них — ключевые группы: клиент, отправитель и получатель (определяемые по реквизитам), мерчант, устройство, IP-адрес и внутренние связи.

Еще один важный компонент при создании антифрод-системы – графовые нейронные сети. Они позволяют распознавать сети связанных мошенников и строить отношения между транзакциями, устройствами и пользователями. Это помогает выявлять сложные схемы мошенничества, которые могут быть незаметны при анализе отдельных транзакций.

Внутри системы SFD применяются два метода для обнаружения мошенничества: байесовское дерево и градиентный бустинг. Система анализирует данные и с помощью решающих деревьев и логистической регрессии определяет, насколько вероятно мошенничество в каждом конкретном случае. Это помогает точно выявлять подозрительные транзакции и принимать меры для их предотвращения.

Лилия Шароватова, генеральный директор компании «Фаззи Лоджик Лабс», сказала: «Будущее противодействия мошенничеству — за системами, с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта. Уже сегодня более 55% крупных российских финансовых организаций используют ИИ в системах фрод-мониторинга, а доля таких решений ежегодно растёт. Именно самообучающиеся интеллектуальные системы позволяют оперативно адаптироваться к новым типам угроз и обеспечивать бизнесу максимальную защиту в условиях цифровой трансформации».

