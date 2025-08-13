Интерес россиян к защите детей от мошенников вырос почти вдвое за год

Россияне за последний год стали в два раза чаще интересоваться темой защиты детей от мошенников. За июль 2025 г. таких запросов в «Поиске» было почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 г. К такому выводу пришли аналитики «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Количество подобных запросов с упоминанием одновременно детей и мошенников начало расти в январе2025 г. и достигло максимума в марте 2025 г.: доля среди всех запросов была на 110% выше, чем годом ранее, в марте 2024 г. В июле 2025 г. повышенный интерес все еще сохранялся: запросов на тему защиты детей от мошенников было на 75% больше, чем годом ранее.

Примерно половина всех запросов касается описания конкретных ситуаций, которые случились у пользователей и их детей, например: «ребенок с карты матери перевел мошенникам» или «что может быть если ребенку на телефон мошенники прислали код, и он его продиктовал».

Также популярны общие вопросы о схемах мошенничества и способах защиты: например, «могут ли мошенники взять кредит ребенку 14 лет», «как защитить номер ребенка от мошенников» или «как обезопасить карту ребенка от мошенников».

Среди городов-миллионников самый высокий интерес к теме защиты детей от мошенников — в Москве (на 60% выше среднего по миллионникам), Челябинске (на 20%) и Ростове-на-Дону (на 10%).

«Главный принцип безопасности в сети, который нужно объяснить ребенку, похож на правило “не переходи на красный свет”. Важно объяснить, что переходить по ссылкам от незнакомцев может быть опасно, а общаться по телефону и в любых мессенджерах можно только со знакомыми людьми. Еще можно подключить своему ребенку автоматический определитель номера, который отклоняет звонки с подозрительных номеров. Это может быть услуга оператора связи или стороннее приложение с блокировкой таких звонков», – сказал Александр Лунев, руководитель группы обучения информационной безопасности в «Яндексе».