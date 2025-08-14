Линейка «ПроAPI» вошла в перечень совместимых продуктов «Ред ОС»

Все продукты ИБ-вендора «Вебмониторэкс» доказали совместимость с операционной системой «Ред ОС», разработанной российской компанией «Ред Софт». Решения линейки «ПроAPI Тестировани»е и «ПроAPI Защита» успешно протестированы на корректность совместной работы. Ранее аналогичные сертификаты совместимости получила платформа «Вебмониторэкс», в которую входят межсетевой экран уровня приложений «ПроWAF» и продукт «ПроAPI Структура».

Совместимость российских ИТ- и ИБ-технологий необходима для построения безопасной и отказоустойчивой инфраструктуры. Партнерство «Вебмониторэкс» и «Ред Софт» отвечает актуальным ИБ-потребностям организаций, которые выстраивают свою ИТ-инфраструктуру на базе «Ред ОС». В рамках тестирования была подтверждена полная совместимость продуктов API с актуальными конфигурациями дистрибутивов: «Ред ОС» 8 и 7.3.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходный код и репозиторий хранятся на территории РФ. Недавно компания «Ред Софт» выпустила обновления для стандартной редакции «Ред ОС» 8 и 7.3. Теперь система включает более свежие версии ядра и ПО, а также обновленный дизайн всех графических интерфейсов.

Линейка «ПроAPI» предназначена для защиты и централизованного управления инфраструктурой API. В частности, данное решение блокирует атаки в соответствии с документацией API, а «ПроAPI Тестирование» позволяет искать ошибки, аномалии и уязвимости веб-приложения до начала его боевой эксплуатации. В комплексе с платформой «Вебмониторэкс» заказчики получают полноценную защиту своих онлайн-ресурсов и значительно сокращают возможные последствия кибератак.

«Крупные компании и предприятия все активнее переходят на отечественный софт и им нужны ИБ-решения, которые легко интегрируются с уже внедренными технологиями. Совместимость с «Ред ОС» расширяет возможности применения и упрощает интеграцию продуктов «Вебмониторэкс» как на объектах КИИ, так и в других организаций, которые придерживаются высоких стандартов кибербезопасности», — отметила генеральный директор компании «Вебмониторэкс» Анастасия Афонина.

«Партнерские программы, безусловно, являются для нас крайне важным направлением. Мы активно развиваем экосистему совместных решений с «Ред ОС», особенно в части кибербезопасности, чтобы гарантировать заказчикам не только технологичную, но и защищенную ИТ-среду. Мы уже сотрудничаем с «Вебмониторэкс» и уверены, что продукты компании помогут эффективно защищать бизнес от кибератак, взломов и утечек данных через веб-приложения», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».