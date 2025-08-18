Оператор платежной системы «Мир» доверил оценку безопасности платежных решений лаборатории Swordfish Security

Swordfish Security официально одобрена оператором национальной платежной системы «Мир» Национальной системой платежных карт (НСПК) в качестве лаборатории для проверки мобильных приложений по двум направлениям оценки безопасности: решений SoftPOS и решений токенизации. Внесение в реестр одобренных лабораторий подтверждает высокий уровень экспертизы SFS в области безопасности мобильных приложений. Это событие стало результатом комплексного аудита, проведенного оператором платежной системы «Мир». Об этом CNews сообщили представители ГК Swordfish Security.

«Осенью 2024 г. мы приняли решение использовать накопленный опыт для создания лаборатории. В марте мы прошли выездной аудит НСПК и в июле, по его итогам, вошли в список одобренных лабораторий. Это комплексная оценка нашей экспертизы и ориентир для участников рынка», – сказал руководитель службы консалтинга Александр Гадай.

Потребность как в мобильных решениях токенизации, так и в SoftPOS растет вместе с рынком платежей и особенно в условиях полного импортозамещения финтех-продуктов в России.

Технология SoftPOS позволяет превратить обычный смартфон в платежный терминал, например, благодаря ей мы можем оплатить курьеру, приложив карту к смартфону. Мобильные решения токенизации позволяют вместо банковской карты проводить оплату с помощью смартфона, используя при этом хранящийся в мобильном приложении цифровой код – токен. Это позволяет обезопасить мобильные платежи, снизить риск утечки данных и мошенничества.

Обе технологии требуют повышенного уровня безопасности. Swordfish Security готова профессионально оценить решения участников рынка с этой точки зрения в своей лаборатории.