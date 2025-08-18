Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Оператор платежной системы «Мир» доверил оценку безопасности платежных решений лаборатории Swordfish Security

Swordfish Security официально одобрена оператором национальной платежной системы «Мир» Национальной системой платежных карт (НСПК) в качестве лаборатории для проверки мобильных приложений по двум направлениям оценки безопасности: решений SoftPOS и решений токенизации. Внесение в реестр одобренных лабораторий подтверждает высокий уровень экспертизы SFS в области безопасности мобильных приложений. Это событие стало результатом комплексного аудита, проведенного оператором платежной системы «Мир». Об этом CNews сообщили представители ГК Swordfish Security.

«Осенью 2024 г. мы приняли решение использовать накопленный опыт для создания лаборатории. В марте мы прошли выездной аудит НСПК и в июле, по его итогам, вошли в список одобренных лабораторий. Это комплексная оценка нашей экспертизы и ориентир для участников рынка», – сказал руководитель службы консалтинга Александр Гадай.

Потребность как в мобильных решениях токенизации, так и в SoftPOS растет вместе с рынком платежей и особенно в условиях полного импортозамещения финтех-продуктов в России.

Технология SoftPOS позволяет превратить обычный смартфон в платежный терминал, например, благодаря ей мы можем оплатить курьеру, приложив карту к смартфону. Мобильные решения токенизации позволяют вместо банковской карты проводить оплату с помощью смартфона, используя при этом хранящийся в мобильном приложении цифровой код – токен. Это позволяет обезопасить мобильные платежи, снизить риск утечки данных и мошенничества.

Обе технологии требуют повышенного уровня безопасности. Swordfish Security готова профессионально оценить решения участников рынка с этой точки зрения в своей лаборатории.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

Найден подпольный завод, продающий полумертвые жесткие диски под видом новых. Россию тоже зацепило

Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных

Microsoft превзошла саму себя. Обновление Windows 11 уничтожает накопители SSD на аппаратном уровне

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Новые атаки на Android-смартфоны. Троян вытягивает деньги из банковских приложений через NFC

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы
Показать еще