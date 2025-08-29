Сбербанк предупреждает об активации мошеннической схемы с использованием брендов легальных благотворительных фондов

В основе схемы обещание легких денег и высокого дохода с инвестиций. Однако, когда обман раскрывается, люди предъявляют претензии непричастным к мошенничеству благотворительным организациям, подрывая их репутацию и парализуя работу. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Суть схемы заключается в том, что человек «откликается» на рекламу с предложением высокодоходных инвестиций, которая распространяется в мобильных приложениях, онлайн-играх или в социальных сетях. В рекламе, как правило, фигурируют названия известных крупных компаний или госучреждений. После того как заинтересованный человек оставляет заявку с ФИО и номером телефона, ему перезванивает представитель «инвестиционной компании».

Чтобы вызвать доверие, злоумышленники присылают поддельные документы, говорят уверенно, а также обосновывают высокую доходность «государственными программами». Для получения дохода якобы нужно открыть брокерский счет на «инвестиционной платформе». Чтобы «активировать счет», нужно сделать перевод на небольшую сумму, при этом злоумышленники для перевода предоставляют реквизиты реально существующей благотворительной организации, которая не догадывается, что стала частью преступной схемы.

Деньги поступают в действующий фонд, в этот момент мошенники ничего не получают. Этот шаг нужен для того, чтобы усилить правдоподобность обмана.

После жертве предлагают скачать поддельное приложение с логотипом реального фонда, где якобы открыт «брокерский счет». В приложении жертва видит «начисления» ― сумма больше, чем перевод. Так создается иллюзия, будто инвестиции начали приносить доход. Далее мошенники могут длительное время выманивать деньги, но уже по другим мошенническим реквизитам. При этом в скам-приложении «баланс» будет расти.

При попытке вернуть вложения и «проценты» обман вскрывается, и человек предъявляет претензии к настоящей благотворительной организации на счет которой изначально был совершен перевод.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Мошенники стали чаще использовать в своих схемах бренды благотворительных организаций ― это в том числе помогает “пройти проверку”, если человек решил найти в интернете присланные реквизиты. Название фонда также может быть созвучно с государственными структурами, что усиливает доверие к якобы специальной инвестпрограмме. Понимая, что стали жертвой обмана, люди предъявляют претензии к действующей благотворительной организации. Когда обманутых много ― это может парализовать их работу и нанести существенный репутационный ущерб. Это еще одна иллюстрация беспринципности мошенников, страдают как обманутые люди, так и те, кому помогают благотворительные организации. Чтобы не стать жертвой подобных схем необходимо помнить, что благотворительные фонды — это не инвестиционные фонды, средства, перечисленные на их счет, могут быть использованы только по назначению — на помощь подопечным, а обещания “золотых гор” со стороны якобы инвестиционной компании, а также молниеносное начисление процентов ― это явный признак мошенничества. Не доверяйте рекламе в сомнительных источниках и никогда не скачиваете никакие приложения по указанию незнакомцев».