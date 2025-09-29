BI.Zone повысила защищенность внешнего периметра «Фоксфорда»

За 6 месяцев эксперты BI.Zone CPT снизили уровень риска внешнего периметра онлайн-школы «Фоксфорд» до минимального. Были устранены все инфраструктурные уязвимости. В результате новые активы и сервисы онлайн-школы отслеживаются в течение суток.

«Фоксфорд» — онлайн-школа с собственной платформой, на которой проходят обучение свыше 13 млн зарегистрированных пользователей. Компания обладает разветвленной ИТ-инфраструктурой, выстраивает сложные процессы онлайн и обрабатывает большие объемы персональных данных. Все это повышает уровень требований к обеспечению кибербезопасности, в том числе защиты внешнего периметра и управления уязвимостями.

Организация выстраивала киберзащиту и столкнулась с ключевой проблемой — отсутствием мониторинга сервисов и веб-приложений на периметре. Также у компании не было отлаженных процессов по оперативному оповещению и устранению уязвимостей, а также полной картины ИТ-инфраструктуры. Чтобы сократить связанные с этим риски, требовалось: внедрить системный подход к защите ресурсов, провести инвентаризацию внешнего периметра, выявить критичные уязвимости, сократить время на их устранение.

Кроме того, было необходимо определить, какие хосты, IP-адреса, домены и сервисы находятся в серой зоне контроля. Это значит, что они не описаны во внутренних системах, откуда информация поступает в корпоративную службу кибербезопасности.

Чтобы решить эти задачи, компания «Фоксфорд» обратилась к специалистам BI.Zone CPT.

Ирина Изотова, CISO «Фоксфорд», сказала: «Мы рассматривали несколько решений, однако BI.Zone CPT больше всех соответствовало нашим требованиям. Эксплуатация уязвимостей на внешнем периметре входит в топ-3 техник среди злоумышленников для получения первичного доступа. Решение BI.Zone CPT позволило быстро выявить слабые участки, а также настроить процесс выявления и реагирования на инциденты, связанные с внешним периметром. Это был не просто выбор инструмента: мы нашли надежного партнера по управлению цифровыми рисками».

За 6 месяцев были устранены более ста уязвимостей внешнего периметра, а новые активы и сервисы теперь отслеживаются в течение суток. По состоянию на август 2025 г. на периметре не осталось ни одной уязвимости, а уровень риска снизился до минимального.

Павел Загуменнов, руководитель решений анализа защищенности BI.Zone, отметил: «Наше плодотворное сотрудничество длится уже полгода, и все это время мы обеспечиваем непрерывное обнаружение уязвимостей на внешнем периметре. Мы передали команде безопасности «Фоксфорда» прозрачную систему реагирования и отчетности. Решение BI.Zone CPT стало неотъемлемой частью общего процесса инвентаризации периметра компании».

BI.Zone CPT — это единое окно для управления поверхностью атаки (external attack surface management, EASM), которое объединяет возможности автоматизированных средств и опыт команды экспертов. Решение позволяет непрерывно оценивать текущий уровень защищенности, отслеживать новые сервисы на периметре, бороться с теневыми ИТ, эффективно контролировать и развивать безопасность внешней инфраструктуры.