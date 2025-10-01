Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
«ИТ-Экспертиза» обновила комплекс «Сакура» до версии 3.1.1

Компания «ИТ-Экспертиза» представила новый релиз программного комплекса информационной безопасности «Сакура» версии 3.1, который получил номер 3.1.1. Обновление содержит улучшения, которые повышают отказоустойчивость системы, усиливают защиту и упрощают администрирование. В результате это делает платформу для управления безопасностью рабочих мест более надежной, безопасной и удобной в ежедневной эксплуатации.

Отказоустойчивость и масштабируемость: реализована функциональность мультимастерного кластера, обеспечивающая непрерывную работу серверной части «Сакура» в режиме active-active, что позволяет системе устойчиво функционировать даже при сбоях, и обеспечивает горизонтальное масштабирование инфраструктуры. Теперь система может работать без внешнего балансировщика.

Усиленная безопасность и Incident Response: расширены возможности реагирования на инциденты (IRP) с добавлением отложенного старта задач, проверки сертификатов, автоматического подбора RADIUS и монитора для сбора данных с рабочих мест. Внедрены новые правила проверок для контроля служб, доменов и поиска rootkit. Добавлена команда «Заблокировать сеанс» для оперативного реагирования на инциденты.

Развитие интеграции: NAC: Поддержка «КриптоПро NGate», «Код Безопасности Континент ZTN Клиент» и Check Point; SIEM: Расширенные возможности взаимодействия по протоколам TCP, UDP и поддержка формата CEF для упрощения интеграции с системами мониторинга безопасности; LDAP: Расширенный список поддерживаемых каталогов («Ред Адм», ALD Pro, FreeIPA) с возможностью сопоставления групп LDAP с ролями «Сакура»; REST: Реализован универсальный REST-запрос для взаимодействия с любыми внешними системами; HashiCorp Vault: Возможность хранения секретов (токенов, ключей) в HashiCorp Vault для повышения безопасности.

Удобство администрирования: реализовано автоматическое завершение сеансов при блокировке пользователя. Добавлены экспорт и импорт конфигурации профиля рабочего места для упрощения развертывания. Внедрено новое построчное представление «матриц реагирования» и улучшенные настройки расписаний. Упрощено управление пользователями панели управления.

Развитие агента: обновлен дизайн сессионного агента, интерфейс стал современным и более удобным. Добавлены параметры поведения сессионного агента для автоматического отображения окна при определенных нарушениях.

