Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Бизнес
|

Security Vision выступит Золотым партнёром форума GIS DAYS 2025

Security Vision, ведущий российский разработчик решений в области кибербезопасности, выступит в качестве Золотого партнёра на GIS DAYS 2025. Один из главных отраслевых форумов, организованный компанией «Газинформсервис», соберёт на одной площадке ведущих экспертов индустрии, представителей государственных органов и топ-менеджеров крупнейших ИТ- и ИБ-компаний для обсуждения вызовов цифровой эпохи: от безопасности ИИ до управления уязвимостями и оперативного реагирования на инциденты.

В рамках GIS DAYS специалисты Security Vision представят экспертные доклады в Санкт-Петербурге и Москве, раскрывая актуальные подходы к построению современных систем защиты.

В первый день мероприятия 1 октября в Санкт-Петербурге Александр Падурин, руководитель группы коммерческого пресейла Security Vision, выступит с докладом «Возможно ли построение “открытой” ИБ-экосистемы?» на сессии «Актуальные вопросы кибербезопасности».

В своем выступлении эксперт рассмотрит, как как сохранить баланс между технологиями, процессами и человеческим фактором при помощи автоматизации, оркестрации и ML.

3 октября в Москве презентуют свои доклады трое специалистов Security Vision:

  • Леонид Ильин, эксперт Security Vision, в ходе технического трека «Оптимум защиты, или Броня за 7 шагов» выступит на тему «Путь от автоматизации процесса до комплексного решения управления уязвимостями». Доклад будет посвящен практическому пути трансформации процессов управления уязвимостями — от точечной автоматизации до построения единой, масштабируемой системы.
  • Владимир Вакациенко, эксперт Security Vision, на сессии «Актуальные вопросы ИБ» выступит с докладом «Расширение возможностей по детектированию киберинцидентов с помощью технологий искусственного интеллекта». Спикер представит кейсы и подходы, позволяющие повысить точность и скорость обнаружения угроз с использованием ИИ-технологий.
  • Владимир Потапов, руководитель отдела экспертизы и аналитики Security Vision, в рамках сессии «Киберустойчивость» презентует доклад «Разработка экспертных ML-моделей для экосистемы продуктов ИБ». Эксперт раскроет методологию оценки критичности активов и покажет, как она влияет на выбор и настройку средств защиты в комплексной ИБ-экосистеме.

«GIS DAYS можно с уверенностью назвать одним из самых ключевых событий для всей индустрии кибербезопасности. Для Security Vision большая честь быть Золотым партнёром мероприятия: мы привозим не просто презентации, а реальный опыт, проверенные решения и готовность участия в дискуссиях о том, как строить ИБ-экосистемы будущего уже сегодня», - прокомментировала Екатерина Черун, коммерческий директор Security Vision.

Также в дни форума на стендах Security Vision в Санкт-Петербурге и в Москве можно будет познакомиться с новейшими разработками компании, получить персональные консультации от ведущих экспертов и узнать, какие решения помогают обеспечить надёжную защиту в условиях современных киберугроз.

«Мы рады видеть компанию Security Vision в качестве Золотого партнёра форума GIS DAYS 2025. Участие компании Security Vision, выступления экспертов станут важным вкладом в профессиональный диалог о будущем кибербезопасности в России», - отметил Григорий Ковшов, руководитель службы маркетинга компании «Газинформсервис».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупные дистрибутивы Linux содержат три повышающие привилегии уязвимости

США, Канада и Великобритания бьют тревогу из-за атак на Cisco. «Дыры» в нем позволяют перехватывать управление оборудованием

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Опасная «дыра» в ПО Cisco уже используется. Последствия могут быть серьезными

Школьников предлагают пересадить на специальные SIM-карты

В Москве определят, как защитить ИИ и кто возглавит гонку технологий

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Чем заняться когда скучно: самые интересные нейросети для развлечений

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще